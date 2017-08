Vorbild für Sibylla Augusta

Die barocke Fürstin sah sich selbst als die Helena ihrer Zeit und orientierte sich in vielem am Vorbild der frühchristlichen Heiligen: Unter anderem ließ sie, wie die römische Kaisermutter, viele Kirchen errichten. Im Zentrum all ihrer Kirchenbauten: ihre Schlosskirche in Rastatt, geweiht dem wahren Kreuz Christi.

Die Heilige Helena stammte vermutlich aus ärmlichen Verhältnissen, schreiben die Staatlichen Schlösser und Gärten in einer Pressemitteilung. Da ihr Sohn Konstantin den Titel seines Vaters erbte und zum Kaiser ernannt wurde, stieg sie zur Kaisermutter auf. Helena hatte sich dem Christentum angeschlossen und sich taufen lassen. Durch ihren Einfluss war Konstantin der neuen Religion gegenüber aufgeschlossen, die Christenverfolgungen endeten. 313 ließ er im Toleranzedikt von Mailand das Christentum als Religion anerkennen - so wurden Helena und ihr Sohn zu zwei Wegbereitern des Christentums auf dem Weg zur Weltreligion.

Überliefert ist, dass Helena 326 nach Jerusalem reiste; damals war sie schon über 70 Jahre alt. Der Grund dafür war ein Traum mit dem göttlichen Auftrag, die heiligen Stätten der Christusgeschichte wiederzufinden. Mit Hilfe eines Bischofs mit Namen Macarius fand Helena unter einem römischen Venustempel das Kreuz, an dem Christus gestorben war. Um die Echtheit des Kreuzes zu prüfen, testet man die Fundstücke an einer Toten: Als sie daraufhin zum Leben erwachte, stand die Authentizität fest.

Helena nahm große Stücke des Kreuzes mit, der Ausgangspunkt vieler Kreuzreliquien in ganz Europa. Außerdem legte die Kaiserinmutter fest, wo genau die Orte waren, an denen Leiden und Tod Christi geschehen waren. Über seinem Grab ließ sie eine Kirche errichten, die heute noch bestehende Grabeskirche, deren Besuch für viele Gläubige ein Höhepunkt des Besuchs in Jerusalem ist. Viele weitere Kirchen werden auf die Gründung durch Helena zurückgeführt.

Eine besondere Verehrerin fand die Heilige Helena in der Markgräfin Sibylla Augusta. Die baden-badische Fürstin wandte sich mit zunehmendem Alter immer mehr der Religion zu. In Helena fand sie ein kongeniales Vorbild: eine fromme Frau aus dem Herrscherhaus, die die Kirche gefördert und viele Kirchenbauten gegründet hatte. Sibylla Augustas größtes Projekt war die Schlosskirche in Rastatt - aber die war, ganz dem antiken Vorbild folgend, nur eine von vielen Kirchen- und Kapellenstiftungen der Regentin. Und der Kaisermutter mit ihrer Kreuzauffindung folgte sie auch bei der Schlosskirche: Sie wurde dem Heiligen Kreuz geweiht und erhielt kostbare Kreuzreliquien.

Fragiles Original

des 18. Jahrhunderts

Ihre Identifikation mit der Heiligen Helena zeigt sich besonders im Deckengemälde von 1722. Sein Thema ist - kaum anders zu erwarten - die Auffindung des Heiligen Kreuzes. Zu sehen sind die Zerstörung des Venustempels und der Neubau der Grabeskirche. Zentral ins Bild ragt das große Kreuz, emporgehalten von den Gläubigen. Unter ihnen befindet sich Bischof Macarius, der Helena den Hinweis zur Auffindung gab - und vor allem Helena selbst. Die Kaiserinmutter fällt auf durch ihre schwarze Witwenkleidung und beim näheren Hinschauen lässt sie sich leicht wiedererkennen: Es ist die Markgräfin selbst, die sich hier als zentrale Hauptfigur ins Deckenfresko ihrer Schlosskirche malen ließ.

Mehr als 20 Jahre war dieses Monument der Frömmigkeit Sibylla Augustas unzugänglich. Seit Juli ist die Schlosskirche wieder geöffnet, nachdem nun die Restauratoren ihre Arbeit beendet haben und die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg obendrein ein kleines Museum mit den Resten des Kirchenschatzes einrichten konnten (wir berichteten).

Persönlich ordnete Sibylla Augusta an, dass ihre Kirche "extra schön" werden solle - so schreibt sie in einem erhaltenen Dokument - und keineswegs schlechter als ihre Räume im Schloss. Jetzt ist das einzigartige Ensemble wieder bei Führungen zu erleben. Wegen der sensiblen historischen Substanz ist dabei die Teilnehmerzahl beschränkt: Die Schlosskirche mit dem Bild der Markgräfin als Heilige Helena ist bis ins Detail ein fragiles Original des 18. Jahrhunderts.