"Aufmarsch" an der Unglücksstelle

Rastatt - Das Drama nimmt seinen Lauf: Im Zuge der Havarie an der Rastatter Tunnelbaustelle sieht sich der Stadtteil Niederbühl vor einem neuerlichen Ausnahmezustand. Dort haben inzwischen die Vorarbeiten zur Betonverfüllung des Tunnels begonnen.

Damit wird das Szenario, das am Tag zuvor noch als "wahrscheinlich" bezeichnet wurde, offensichtlich Realität: Auf 50 Metern Länge soll der Tunnel mit Beton befüllt werden, um den Bereich um die darüber liegenden, gefährlich abgesackten Gleise der Rheintalbahn zu stabilisieren.

Die viel befahrene, auch international wichtige, aber seit Samstag gesperrte Strecke wieder in Betrieb zu bringen, hat für die Bahn absolute Priorität. Auch wenn das heißt, die Tunnelvortriebsmaschine "Wilhelmine", die noch funktionsfähig wäre, aufzugeben. Wie es danach mit dem Tunnelbau weitergehen soll, wenn künftig ein Betonpfropf sowie womöglich eine nicht bergbare, die kompletten Tunnelmaße einnehmende Bohrmaschine die Röhre versperren, ist noch offen. Niederbühls Ortsvorsteher Klaus Föry hat an der Baustelle auf diese Frage gestern lediglich Achselzucken geerntet.

Ein "Riesenaufmarsch" an Fahrzeugen und Gerät hatte bereits am Dienstag im Stadtteil die nun gestarteten Arbeiten angekündigt. Dicke, gigantische Bohlen werden auf die intakten Gleise gesetzt, damit dort ein Bohrgerät bewegt werden kann, so wurde es Föry vor Ort erläutert - dieser bohre dann nach unten durch die bereits verlegten Tübbinge (Tunnelbauteile) hindurch, um so Beton in die Röhre gießen zu können. Auch jetzt schon fließt Beton, offenbar, um den intakten Tunnelbereich zur Schadensstelle hin abzugrenzen. Von Bahnseite gab es gestern dazu keine Angaben.

"Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Fragen aktuell nicht im Detail beantworten können. Derzeit konzentrieren sich alle Anstrengungen auf die Wiederherstellung der Rheintalbahn", lautete die entsprechende Stellungnahme. "Dazu werden von der Arbeitsgemeinschaft der beteiligten Baufirmen in Abstimmung mit der DB, Sachverständigen und der Aufsichtsbehörde Maßnahmen zur nachhaltigen Stabilisierung des Untergrunds und des Tunnels geprüft sowie ein Zeitplan für die Wiederherstellung der Rheintalbahn entwickelt. Sobald die Details des Verfahrens und der Zeitplan feststehen, werden wir Sie informieren."

Auch auf die Anwohner kommt im Zuge der Havarie wohl wieder einiges zu. Hatte der Stadtteil, der die Hauptlast des Mammutprojekts zu spüren bekommen hat, lange Lärm- und Staubemissionen sowie Schwerverkehr zu ertragen, hatte sich die Lage mit Fortschritt der Arbeiten beruhigt. Jetzt ist mit weiteren spürbaren Belastungen zu rechnen - und später noch einmal, wenn irgendwann am Tunnel weitergebaut wird.

Derweil bleibt der an der Baustelle liegende Abschnitt der Ringstraße weiter gesperrt, und nach wie vor können die rund ein Dutzend Bewohner der vier evakuierten Häuser nicht in ihr Heim zurück. Einige sind zum Teil bei Familienangehörigen im Ortsteil untergekommen, die meisten von der Bahn in Hotels in Rastatt untergebracht worden.

Kommenden Sonntag, so hatte es geheißen, könne man wohl wieder zurück, wie ein Betroffener dem BT berichtet. Am morgigen Freitag werde man es genauer wissen. Zwei Stunden habe er am Sonntag Zeit gehabt, seine Sachen zusammenzupacken, nachdem er darüber informiert wurde, dass von der Baustelle Gefahr für das Haus ausgehen könne, schildert der Mann. Das sei ein Schock gewesen, es gehe ihm aber gut, betont er. "Wir dürfen bei Bedarf auch weiterhin an unsere Sachen ran", sagt er, "sollen aber nicht länger als zehn Minuten im Haus bleiben", das von Arbeitern umgeben sei. Dass Häuser geräumt werden mussten, bezeichnete gestern die SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Katzmarek als "dramatisch". Sie erwarte schnellstmöglich Aufklärung über die Ursachen der Gleisabsenkung und das geplante Vorgehen. "Bei solch einer langen Planung darf so etwas nicht passieren."

Bei einem "Jour fixe", den die Bahn zum regelmäßigen Austausch eingerichtet hat, sitzen Vertreter der Stadtverwaltung Rastatt und des Landratsamts mit am Tisch. Gestern zumindest gab es nach Angaben aus dem Rathaus dabei keine Neuigkeiten.