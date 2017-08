"Murzarella" lässt Puppen sprechen und sogar singen

"Murzarella" - nicht zu verwechseln mit Mozzarella - hatte sich den frechen Kakadu "Dudu", ihre persönliche Sekretärin und Opernliebhaberin "Adelheid" und die Kanalratte "Kalle" aus Wanne-Eickel zur Seite gestellt. Nein, nicht dass die vielseitige Profisängerin, die an verschiedenen Theatern in Deutschland auch als Schauspielerin und Tänzerin auftritt und vielen von Musicalaufführungen wie "Hair" oder "Evita" am Baden-Badener Theater bekannt ist, Unterstützung gebraucht hätte. "Murzarella" liebt Puppen - nicht irgendwelche Puppen, sondern ihre drei Charakterpuppen, denen sie während zweier Stunden auf der Niederbühler Bühne Leben einhauchte und sie sprechen, aber auch singen ließ.

"Ich fühl mich so gut, so gut, so gut", begrüßte sie die Besucher an diesem warmen Sommerabend im Garten des Kultlokals im Rastatter Stadtteil. Schon beim ersten Stück wurde klar, hier steht eine Sängerin, deren Stimmgewalt und Ausdrucksstärke gepaart mit einem musikalischen Kolorit alle Stilrichtungen beherrscht. "Hilfe, hol mich hier raus!", rief "Dudu", der sich zum Amüsement der Gäste mitunter als wahrer Fiesling erwies, der aber auch in lieblicher Weise singen konnte. Begleitet wurden "Murzarella" und ihre Puppen von Holger Engel am Keyboard.

Während die Sängerin als Kabarettistin oftmals die Männerwelt, aber auch sich selbst auf die Schippe nahm, schnell hinterm Vorhang verschwand und die nächste menschenähnliche Puppe zu sich holte, erklang auch schon das nächste Lied. "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt", sang "Fräulein Adelheid". Bühnentechniker "Kalle", sich als Schalke 04 Fan mit Schal brüstend, ließ den Bühnenboden wackeln, als er rockig den "Highway to Heaven" beschwor.

Beeindruckend verlieh "Murzarella" den Puppen ihre eigene Stimme und ihre eigene Persönlichkeit. Sie stellte sich in den Hintergrund, während "Adelheid" eine Mozartarie in bester Stimmlage sang. Und so mancher Besucher stellte sich die Frage, wie dieses Bauchsingen funktioniert - so perfekt, in drei Stimmlagen, ja sogar im Duett oder Terzett, mit astreinen Übergängen, kein Stolpern und nur mit einem Lächeln auf den Lippen "Murzarellas". Ob Opernarie, Jazz, Rock, Popsongs - schon allein der Gesang ließ aufhorchen, die pointierten Sprüche auflachen und die Kunst des Bauchredens erstaunen.

Die nächste Veranstaltung im "Niederbühler Kultursommer" findet am Mittwoch, 23. August, um 20 Uhr im Biergarten mit Kabarettist Peter Vollmer statt.