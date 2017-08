Deutsch lernen und gleich anwenden

Ganztägig von der pädagogischen Fachkraft Aleksi Busch betreut, büffelten die Jugendlichen am Vormittag in zwei Gruppen mit den ehrenamtlichen Deutschlehrern Wolfgang Deppisch und Bodo Dittrich in den Räumen der Herz-Jesu-Gemeinde den deutschen Wortschatz, den sie am Nachmittag in der Praxis anwenden konnten, was durch die Verknüpfung der deutschen Sprache mit eigenen Erfahrungen eine andere Beziehung zum Lerngegenstand ermöglichte.

Von den Deutschlehrern individuell auf das Nachmittagsprogramm vorbereitet, verbrachten die Jugendlichen ihre Nachmittage mit ihren Betreuerinnen mit Geländespielen im Wald, machten eine Zeitreise ins Barock im Rastatter Schloss, erfuhren Geschichtliches bei einer Führung in den Kasematten, trainierten gegenseitige Hilfe, Unterstützung und Rücksichtnahme im Niedrigseilparcours in Bad Rotenfels, erlebten lebende Tiere auf einem Bauernhof in Sinzheim, konnten sich in Akrobatik in der Turnhalle der Handelslehranstalt üben, erlebten einen spektakulären Nachmittag bei der Freiwilligen Feuerwehr Niederbühl und tauchten in das Abenteuer Musik im Toccarion Baden-Baden ein.

Barockschloss und Wilhelma besucht

Am ersten Freitag fand der Deutschunterricht nicht in den Räumen der Herz-Jesu-Kirche im Münchfeld, sondern auf der Busfahrt nach Stuttgart statt, die Besichtigung Wilhelma stand im Freizeitprogramm.

Über die fachliche Unterstützung eines syrischen Kochs und einer eritreischen Küchenhilfe konnte sich Ashley Basse freuen, die sich um das täglich frisch gekochte Mittagessen der Gruppe kümmerte.

Eine positive Bilanz der dritten Auflage der Deutschfreizeit zogen sowohl die Deutschlehrer Dittrich und Deppisch als auch die Organisatorinnen. Anstatt auf ihr Sprachdefizit reduziert zu werden, konnten die Flüchtlinge durch ihre engagierte Mitarbeit ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten ausprobieren, Erfolgserlebnisse haben und in den Ferien ihre Deutschkenntnisse weiter ausbauten, ihre neue Umgebung um Rastatt kennenlernen und Gemeinschaftserfahrungen erleben. Zufrieden registrierte Speiser außerdem, dass die Jugendlichen auch in den Pausen auf dem Hof sich zum größten Teil auf Deutsch unterhielten.