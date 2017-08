Tunnel-Debakel auch "Image-Schaden für Rastatt"

Dies betonte Bürgermeister Wolfgang Hartweg gestern in einem Telefonat mit dem DB-Konzernbevollmächtigten für Baden-Württemberg, Sven Hantel. Damit meldet sich fünf Tage nach der Havarie erstmals die Rathausspitze öffentlich zu Wort. OB Hans Jürgen Pütsch weilt derzeit in Urlaub.

Hartweg kritisiert laut Mitteilung der städtischen Pressestelle, dass auch fünf Tage nach den Gleis- und Geländeabsenkungen die Kommunikation der Bahn gegenüber der Stadt zu wünschen übrig lasse. Für das Ausbleiben einer direkten Kontaktaufnahme am Unglücks-Wochenende habe man wegen der akuten Krisensituation durchaus noch Verständnis gehabt. Inzwischen jedoch erwarte die Stadt eine lückenlose Information über den aktuellen Stand und die Auswirkungen auf Rastatt. Diese sei bisher ausgeblieben. Neben einem direkten Ansprechpartner, der regelmäßig aktiv informiert, wünsche man, dass die Bahn in Kürze eine Infoveranstaltung in Niederbühl anbiete, um der Bevölkerung vor Ort Rede und Antwort zu stehen.

Die Auswirkungen des Vorfalls auf der Tunnelbaustelle seien überdies ein großer Imageschaden für die Stadt Rastatt, so Hartweg weiter, für den die kritische Situation rund um Tunnelbaustelle und Streckensperrung auf den Bahnhof Rastatt aktuell "Thema Nummer eins" sei, wie es in der Mitteilung heißt. Bahnreisende erlebten jetzt bei ihrem unfreiwilligen Stopp in der Barockstadt "die ganze Dramatik rund um die fehlende Barrierefreiheit besonders krass". Hier müsse schnell etwas passieren, das sei der Bahn doch hoffentlich noch klarer geworden. Hantel äußerte laut Mitteilung aus dem Rathaus Verständnis und werde die Frage einer Infoveranstaltung hausintern abstimmen.

Auch die CDU-Gemeinderatsfraktion meldete sich gestern zu Wort und fordert, dass die DB die Sanierung des Bahnhofs zur Chefsache macht. Wörtlich: "Der Rastatter Bahnhof ist eine Schande." Seit Jahren verhallten alle Appelle zum vorgeschriebenen barrierefreien Umbau des Rastatter Bahnhofs "weitestgehend ungehört". Lediglich ein paar optische "Aufwertungen" wie Farbe an den Wänden und Entfernen von Unkraut sei der Bahn ihre Station in Rastatt wert. Jetzt, da täglich zusätzlich viele Menschen in Rastatt "stranden" und umsteigen müssen, sei der GAU eingetreten. "Nicht auszudenken, wenn die Stadt Rastatt nicht aus eigenem Haushalt eine Toilette am Rastatter Bahnhof finanziert hätte", so die CDU. Man müsse sich wundern, dass dieser anscheinend nicht im Notfallplan für die Tunnelbaustelle Berücksichtigung gefunden hat. Wie bereits die SPD-Bundestagabgeordnete Gabriele Katzmarek fordern der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker und die Ratsfraktionsvorsitzende Brigitta Lenhard, die sich ein Bild vor Ort machten, zügige Aufklärung und Transparenz. Die CDU fordert zudem dazu auf, den Menschen zu helfen, die in Niederbühl ihre Häuser räumen mussten. Wenn die Bahn nicht ihrer Verantwortung zügig nachkomme, müsse die Stadt in Vorleistung treten.

Unterdessen hat die Bahn auch gestern zur Havarie keine weiteren Angaben gemacht und damit Spekulationen genährt. Ein offizieller Bahn-Film über das Tunnelbauprojekt auf der Internet-Plattform YouTube war vor etwa einem Monat von einem Bahnkunden damit kommentiert worden, dass das Gleis bei Rastatt-Süd beim Überfahren des Tunnels "immer schlimmer" werde; "es wackelt immer mehr". Antwort damals: "Vielen Dank für den Hinweis. Wir werden die Information an die zuständige Stelle im Unternehmen weiterleiten."

Unterdessen ist wenige Meter nördlich der Schadensstelle bei Niederbühl ein kegelförmiger Pfropfen aus Beton in den Untergrund gegossen worden, um die Röhre zu stabilisieren. Dabei wurden laut Bahn rund 2000 Kubikmeter Beton eingefüllt. Wie berichtet, ist geplant, den Tunnelbereich unter den verbogenen und abgesackten Schienen mit Beton zu füllen.