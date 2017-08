Publikum feiert Botschafter einer heilen Welt

Als Anheizer und "offizielle Schwarzwaldbotschafter" stellten sich die Feldberger vor. Hansy Vogt mit Sänger Chris Laubis, Lothar Böhler und Joe Kuttruff öffneten die Musikbox der guten Laune mit einem Mitmachtitel nach dem anderen. Wenn auch "Herzschlag" zum Stimmungsbremser wurde, wie auch "Die Welt von ganz weit oben sehen" und "Eine wunderbare Zeit" zum Zurücklehnen animierten - die Stimmungshitparade mit "Ich sing' ein Lied für dich" riss das Publikum zum ersten Mal von den Sitzen.

Dauerbrenner der U-Musik aus dem Ländle sind Anita und Alexandra Hofmann. Sexy in Rot gekleidet, zelebrierte das Duo mit über 25 Jahren Bühnenerfahrung sein Debüt in Ötigheim. Der neue Song "100000 Volt" war ein Volltreffer. Allerdings weihte Anita Hofmann das Publikum auch in ihr Privatleben ein, indem sie vom Ende ihrer Beziehung erzählte. Das Lied "Ich will keine Liebeslieder" passte dazu. Die "Hofmänner" demonstrierten in einem musikalischen Reigen, wie sie gekonnt mit einer Fülle von Instrumenten umgehen können. Perfekt dabei: Anita mit dem Alphorn.

Charmant und im attraktiven Outfit präsentierte sich die Künstlerin des Jahres von Baden-Württemberg und Medienpreisträgerin Liane (Kaiser) aus Stuttgart. Ihre Hits "Ich lass' die Sonne in mein Herz", der "Frühling am Lago Maggiore" und "Du bist wie Champagner" zelebrierte sie mit dem Publikum. Da wurde auch der Ötigheimer Bürgermeister Frank Kiefer zum Akteur, indem er zum "Tennessee-Waltz" eine flotte Sohle auf die Bühne legte.

"Hansi"-Rufe gingen dem Auftritt Hansi Hinterseers voraus, der sich allein auf der riesigen Bühne unter dem Jubel des Publikums zeigte. Der mehrfache Gewinner der "Krone der Volksmusik" verbarg seinen österreichischen Akzent nicht, und lässig gekleidet mit blauem Hemd und weißen Jeans schwärmte er vom Flair seiner Bergheimat. Da waren ganz junge und ältere Fans nicht zu halten und brachten ihre Geschenke zur Bühne. Hansi als Botschafter einer heilen Welt servierte Liebeslieder und eine "Bergsymphonie", welche die "Sehnsucht uff die Berg" transportierte. Dann waren die Fans nicht mehr zu halten und umringten Hinterseer. Mit seinen abwechslungsreichen Liedern und seiner sympathischen Art hatte er sich mitten unter den Fans platziert und genoss das spürbar. Man wollte "den Hansi" nicht mehr von der Bühne lassen, der dann doch mit dem Schmuselied "Lieb mich noch mal" einen Schlusspunkt unter einen gefeierten Auftritt setzte.