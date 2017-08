Rastatter aus Klinik entlassen

Zwei der jungen Erwachsenen, die beide bereits volljährig sind, mussten über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben, berichtet Martin Kirchner, einer der Hauptleiter in der Petrusgemeinde. Er hatte gestern Morgen mit Jugenddiakon und Freizeitleiter Nicolai Hasch telefoniert. Insgesamt seien drei Teilnehmer verletzt worden; ursprünglich war von vier Verletzten die Rede. "Es waren keine schwerwiegenden Verletzungen", beruhigt Kirchner. Mittlerweile durften die beiden das Krankenhaus wieder verlassen.

Durch die Panik, die der Terrorist mit seiner Lkw-Fahrt durch die Menschenmenge auf der Flaniermeile Las Ramblas ausgelöst hatte, seien die Rastatter niedergestoßen worden, andere seien auf sie gefallen. Dabei wurden zwei Freizeitteilnehmer am Kopf verletzt und waren kurzzeitig ohne Bewusstsein. Auf der Homepage der Petrusgemeinde ist von einer Platzwunde die Rede. "Es ging sehr schnell", gibt Kirchner die Informationen von Jugenddiakon Hasch weiter.

Die gesamte Gruppe, insgesamt 47 Personen, hatte an diesem Tag einen Stadtausflug nach Barcelona unternommen. Kurz bevor der Anschlag passierte, bummelten die Badener durch die Stadt. Ein Teil der Gruppe hatte sich hingesetzt, als plötzlich der Pulk angerannt kam - unter ihnen einige der Rastatter. Aus der Perspektive der Fußgänger sei die Lage sehr unübersichtlich gewesen, informiert Kirchner, was ihm Nicolai Hasch erzählt hat.

Nach dem Anschlag habe es sehr lange gedauert, bis die Gruppe Barcelona verlassen konnte. "Erst um 6 Uhr kam sie wieder im Hotel an", sagt Kirchner im Gespräch mit dem BT. Manche seien von den Geschehnissen sichtlich aufgewühlt gewesen, andere hätten die Vorkommnisse anscheinend leichter weggesteckt. Noch am Abend seien die Eltern kontaktiert worden.

"Die Gruppe soll auf jeden Fall erst einmal Ruhe haben", erklärt Kirchner, warum er die Fragen der Presse beantwortet.

Nach Stand von gestern Morgen soll die Freizeit weitergeführt werden. Sie dauert offiziell noch bis Samstag, 26. August. Man stehe in Kontakt zu Notfallseelsorgern und dem Auswärtigen Amt. "Experten empfehlen, dass die Gruppe vorerst zusammenbleibt und den Vorfall aufarbeitet." Ob man wirklich bis nächsten Samstag in Spanien bleibe, werde sich aber erst in den kommenden Tage zeigen. Möglicherweise wollen manche Eltern auch, dass ihre Kinder früher zurückkehren.

Ein normales Programm stand gestern nicht mehr auf dem Plan, die nächsten Tage werde man Unternehmungen nach der Stimmungslage der Teilnehmer anpassen, kündigt Kirchner an. Eigentlich waren diverse Tagesausflüge geplant.

Die Freizeit wurde für Jugendliche ab 14 Jahren in Roses angeboten. Es ist die letzte Aktion des Jugenddiakons Hasch für die Petrusgemeinde, bevor er im September nach Bühl wechselt und dort als Gemeindediakon tätig ist.

Die Stadt Rastatt drückte indes in einer Pressemitteilung ihre Betroffenheit darüber aus, dass Rastatter während des Anschlags vor Ort waren. Bürgermeister Wolfgang Hartweg, der den im Urlaub weilenden Oberbürgermeister vertritt, hat gestern mit der Jugendgruppe Kontakt aufgenommen. "Ganz Rastatt denkt an die Jugendlichen", wird er in der Mitteilung zitiert. Auch im Namen des Gemeinderats wurden mitfühlende Grüße übermittelt.

Telefoniert habe Hartweg mit Kai Sunderer, einem der Teilnehmer der Freizeit. Dieser habe berichtet, dass der Schock tief sitze. Es sei ein entsetzliches Erlebnis gewesen, zu sehen, wie der Laster in die Menge raste und dann Verletzte am Boden lagen.