Es brodelt im Exil Rastatt (dm) - Die schlechte Nachricht erreicht die 16 Niederbühler, die am vergangenen Sonntag aus Sicherheitsgründen ihre nahe an der Bahnunglücksstelle stehenden Häuser räumen mussten, auf Umwegen: Wohl bis zum 26. August, also eine Woche länger als zunächst erwartet, müssen sie im Exil ausharren. Die meisten von ihnen - fünf Familien - hat die Bahn im Best Western Hotel Rastatt untergebracht, zwei Familien haben privat Unterschlupf gefunden. Dass sie die Information von einem Betroffenen erhalten, der mit einem Bahnmitarbeiter telefoniert hat, ist für sie symptomatisch. Es fließe wenig bis keine direkte Information, klagen die Betroffenen, unter denen sich mehr und mehr Unmut regt, wie bei einem Besuch von Ortsvorsteher Klaus Föry in der Lobby des Hotels gestern Nachmittag deutlich wird. Es brodelt auch, weil der Umgang mit ihnen zu wünschen übrig lasse, wie sie erzählen. So habe man bislang vermisst, dass eine zentrale Ansprechperson der Bahn vorbeikommt (für gestern war noch ein Besuch angekündigt), vielleicht auch mal sagt, dass der Bahn die Umstände Leid tun. Immerhin hat man nicht nur Umstände und Mehraufwand, sondern Sorgen ums Haus. Es könnte absacken, ein weiterer Erdrutsch entstehen, Wasser eintreten - solche möglichen Gefahren sind einer Eigentümerin genannt worden. Ihr Mann schaut seither täglich nach dem rechten, auch ein Nachbar inspiziert jeden Tag zwei Häuser selbst. Noch sei alles in Ordnung, doch man soll sich nicht länger als zehn bis 15 Minuten täglich im Gebäude aufhalten. "Wär ich mit Air Berlin in Urlaub geflogen, dann wäre alles von Staats wegen gesichert", stellt ein Betroffener bitter fest. Hier aber habe es geheißen, man müsse erst einmal in Vorleistung gehen. Offenbar sind viele Fragen offen, was Kostenübernahmen angeht: Angefangen von den Mahlzeiten übers Wäschewaschen bis hin zum Umstand, dass man Alltägliches neu regeln muss: Wer will schon eine Achtjährige tagsüber allein im Hotel lassen, während man bei der Arbeit ist? Der Ortsvorsteher rät jedenfalls dazu, Belege zu sammeln und aufzubewahren, einer der Männer findet es "traurig", dass die Bahn nicht offensiv auf diejenigen zugehe, die durch sie zu Schaden kommen. "Wir sind hier untergebracht und damit vergessen", so der Eindruck einer Betroffenen. Föry, der für jeden neben Grüßen der Stadtverwaltung einen Lokalgutschein im Wert von 20 Euro als Geste der Stadt mitgebracht hat und erläutert, dass bei Problemen jederzeit die Ortsverwaltung kontaktiert werden könne, nimmt nun nochmals Kontakt mit Bahnvertretern auf. Derzeit wird versucht, für Mittwoch eine Infoveranstaltung mit der Bahn zu organisieren; an jenem Tag soll Landesverkehrsminister Winfried Herrmann nach Rastatt kommen, um sich ein Bild zu machen.

