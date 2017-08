"Mit dem Fahrrad um die Welt" in die Flitterwochen

Rastatt - Mit acht Jahren hat Mete Alpay eine große Sehnsucht: Er will in die weite Welt. Der Junge fährt mit seinem Fahrrad eine abschüssige Straße hinunter, weil er meint, irgendwo dahinten muss das Ende der Welt sein. Ist es aber nicht. Also tritt er weiter in die Pedalen. Als es dunkel wird, bekommt er Angst und kehrt nach Hause zurück. Seither lässt ihn sein Traum nicht mehr los - einmal um die Welt zu reisen. Viele Jahre später ist es so weit: Zusammen mit seiner Frau Dagmar startet der 44-Jährige zur Weltumradelung. Das Ehepaar ist sechs Jahre lang in 49 Ländern auf den fünf Kontinenten (Europa, Amerika, Asien, Australien, Afrika) unterwegs und legt dabei 63000 Kilometer mit reiner Muskelkraft zurück.

Die Personen: Dagmar Alpay stammt aus Rauental, ist evangelisch. Mete Alpay ist Kurde, in Krefeld geboren und aufgewachsen - und ein Weltenbummler. Sie lernen sich 2004 in Gundagai im australischen Outback kennen, wo sie beide auf einer Apfelfarm arbeiten. Die Rauentälerin hat gerade ihre Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau abgeschlossen und will etwas von der Welt sehen. Mete Alpay hat zuvor anderthalb Jahre auf Teneriffa gelebt, sich in der Gastronomie verdingt und ist schon wieder vom Reisefieber infiziert. Es ist der Beginn einer wunderbaren Beziehung. Die beiden touren durch Australien, gehen der Arbeit wegen ein Jahr nach Österreich und anschließend für fast fünf Jahre nach Irland. Dort arbeiten beide bei einem Software- und Hardwarehersteller - und sparen für das große Abenteuer und auch noch ein bisschen für die Zeit danach. Mit 15000 Euro Ausgaben rechnen sie pro Jahr auf ihrer Weltreise, die noch eine ganz andere Bedeutung erhält: Zwei Wochen, bevor es losgeht, wird geheiratet. Dagmar und Mete Alpay starten somit in ihre Langzeitflitterwochen: "Einmal mit dem Fahrrad um die Welt."

Die Reise: Sie beginnt am 27. Juni 2010 mit dem Flug nach Anchorage (Alaska) und endet am 8. Dezember 2016 mit dem Flug von Las Vegas nach Frankfurt. Zwischendurch, 2012, kehrt das Ehepaar für einige Monate nach Rastatt zurück, weil es sich in Bolivien einen tropischen Virus eingefangen hat. Besonders Mete hat es böse erwischt. Es ist aber nur eine Unterbrechung. Nach der Genesung wird die Reise fortgesetzt.

Die Ausstattung: Das Ehepaar ist mit Reisefahrrädern unterwegs. Die komplette Ausrüstung (wie Kleidung, Karten, Ersatzschläuche, Werkzeug, Zelt, Matten, Schlafsäcke, Reiseapotheke, Campingkocher, Geschirr und Wassersäcke) muss in je zwei Packtaschen vorne und hinten passen sowie in die Lenkertasche und einen Packsack. Trotz sorgfältiger Planung und Vorbereitung haben sie zu viel mitgenommen, einiges an Kleidung muss daher gleich in Alaska bleiben. Trotz der "Erleichterung" wiegt das Gepäck mit Fotoapparat und kleinem Laptop immer noch an die 40 Kilogramm. Es ist anstrengend, ein Fahrrad mit dieser Last zu fahren, doch mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Als die beiden geübter sind, bewältigen sie im Schnitt 80 Kilometer am Tag, einmal schaffen sie sogar über 160. Zuweilen legen sie Ruhetage ein oder verweilen einige Wochen an einem Ort, wenn es ihnen gefällt. Oder wenn ein Weiterkommen vorläufig nicht möglich ist - wie in Patagonien, als die immerwährenden Winde so stark übers Land fegen, dass es einen tatsächlich umhaut. Sie schlafen auf Campingplätzen, an Tankstellen, in Gasthäusern, Hostels, in Privatunterkünften, Kirchen, Schulen, Turnhallen oder irgendwo in der Pampa im Zelt.

Die weniger schönen Erlebnisse: Überfallen oder ausgeraubt werden sie nicht, "lediglich von Affen beklaut, als wir in Afrika zelteten", erzählt die 37-jährige Dagmar lachend. Die Affen schmeißen alles durcheinander und nehmen ihre Flipflops mit. Auf einer Schotterstraße nach Kenia kommen sie tief in das Gebiet der Massai hinein und wollen Wasser im Dorf kaufen. Ein Einheimischer begleitet sie ein Stück. Er will für seinen ungebetenen Dienst bezahlt werden und wird aggressiv, als er nichts bekommt. Er spuckt Mete an - dieser überlegt kurz und spuckt zurück. Das wirkt. Alles gut. Die Alpays wollen aber nicht riskieren, dass die Stimmung bei dem Hirtenvolk doch noch kippt und fahren vorsichtshalber weiter. Sie stoßen auf viele Tiere in freier Wildnis - Zebras, Giraffen, Antilopen, Gnus, Strauße. Und sie hören das Brüllen des Löwen, der nur 50 Meter von Dagmar entfernt ist. Sie erstarrt regelrecht vor Schreck, als es ihr bewusst wird. "In den ersten drei Jahren hatten wir noch Pfefferspray dabei, einsetzen mussten wir es nie", berichtet sie. Auch nicht in Guatemala, als die beiden von finsteren Gestalten angehalten werden, die ganz offensichtlich auf Krawall gebürstet sind. Mete, der mehrere Sprachen beherrscht (Deutsch, Spanisch, Englisch, Türkisch und "etwas Kurdisch"), versucht das Gespräch auf Sport und Fußball zu lenken und "lullt" sie damit ein. Es funktioniert, die Aggressivität weicht.

Auch in manch anderen brenzligen Situationen vor allem in Lateinamerika kann er damit die Stimmung entkrampfen. Der 44-Jährige hat zwar mal einen Selbstverteidigungskurs absolviert, sagt aber: "Die beste Selbstverteidigung ist Offenheit und Freundlichkeit gepaart mit Selbstbewusstsein." Freundlich, aber bestimmt tritt er auch auf, als bewaffnete Männer im Irak/Kurdistan erst ein Foto mit ihm und dann mit Dagmar schießen wollen. Ersteres lässt er freundlich-lächelnd geschehen, Letzteres lehnt er strikt ab. Er gibt damit das klare Signal, dass dies seine und damit eine verheiratete Frau ist. Das wird respektiert. Auch im Irak sei es nicht gefährlicher als in der westlichen Welt, wenn man als Paar unterwegs ist, meint Mete überzeugt. Außerdem entwickle man mit der Zeit ein Gespür dafür, ob einem jemand freundlich gesonnen ist oder nicht, fügt Dagmar Alpay an: "Im letzteren Fall macht man dann lieber gleich einen Bogen darum." So haben sie auch manche Orte gemieden, um sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben. Das Gefährlichste an der Reise überhaupt sei ohnehin der Straßenverkehr gewesen, da habe es etliche Situationen gegeben, in denen es "sehr knapp" war.

Die schönen Erlebnisse: Wo anfangen, wo aufhören, bei solch einer Reise? Schlafen zwischen türkisfarbenen Flüssen und Seen? Oder in der Weite der Nevada-Wüste in den sternenklaren Himmel gucken? "Jeder Moment, jede Situation war einzigartig", schwärmt Dagmar, die in dieser Zeit ein "unglaubliches Gefühl von Lebendigkeit" gespürt hat. Die vielerorts erfahrene Gastfreundschaft hat die Weltenbummler tief beeindruckt. Ihre Augen leuchten, wenn sie von Begegnungen und Gespräche mit Menschen aus aller Welt erzählen und von unglaublichen Naturerlebnissen. "Von allen Ländern, die wir durchquert haben, ist der Iran das gastfreundlichste Land", betont Mete Alpay. Etwas Bedenken habe er am Anfang wegen Afrika mit seiner Armut gehabt, doch diese werde noch getoppt durch die Armut in Indien. Auf dem schwarzen Kontinent lebten die Menschen wenigstens noch in Hütten, in Indien teilweise unter Planen. Kulturell sei Indien jedoch das interessanteste Land gewesen. Während ihrer Tour haben die Globetrotter auch Projekte von World Vision besucht und in ihrem eigenen Reise-Blog im Internet auf die Hilfsorganisation aufmerksam gemacht. Sie selbst hatten über World Vision eine Patenschaft für ein Kind in Kenia bis zu dessen Volljährigkeit übernommen.

Die Rückkehr: Wenn man sechs Jahre lang aus kleinen Reisetaschen in völliger Unabhängigkeit gelebt hat, dann fällt die Rückkehr in das normale Leben nicht leicht. Das Ehepaar will demnächst eine eigene Wohnung in Rastatt beziehen. Dagmar Alpay wird sich um ihre Eltern in Rauental kümmern. Mete Alpay möchte im sozialen Bereich arbeiten.

Die Erkenntnis: "Ich habe ein besseres Bild von der Welt bekommen", zieht Dagmar Alpay nach dem großen Abenteuer ihr persönliches Resumee. "Die Reise hat mir viele Ängste genommen. Ich habe meinen inneren Frieden gefunden, denn ich habe meinen großen Lebenstraum erfüllt", betont ihr Mann und fügt an: "Ich sehe die Welt heute als eines."

Kontakt: Weitere Informationen zu Reise und Ausstattung erteilt Mete Alpay, der über folgende Homepage kontaktiert werden kann:

www.alpaysontour.com