Unter dünnen Wachsdeckelchen liegt der flüssige Schatz

Rastatt/Bühl - Meine vollen Honigwaben warten im Lager der Bühler Großimkerei Cum Natura seit einer Woche darauf, von mir geschleudert und ins Glas abgefüllt zu werden. Am ersten Samstagvormittag wird geschleudert, am zweiten abgefüllt. Meine beiden Bienenvölker haben rund 80 Kilogramm Murgtäler Waldhonig gesammelt, eine schöne Ausbeute.

Beim ersten Mal ist mein Sohn Simon mit dabei. Imkermeister Stefan Kumm zeigt uns, wie man am besten mit einer Entdeckelungsgabel, die viele kleine Zacken hat, die dünne Wachsschicht auf der Honigwabe entfernt. Er fährt langsam und nicht zu tief in die dünnen Wachsdeckel hinein, damit möglichst viel von dem wertvollen Inhalt in der Wabe bleibt.

Mein Assistent Simon schaut neugierig zu und will es nach wenigen Minuten selbst probieren. Prompt fährt er zu tief hinein und bleibt mit der Gabel hängen - ganz so einfach, wie es aussieht, ist es dann doch nicht. Bereits nach zwei Waben hat er keine Lust mehr und Papa darf wieder ran. Ich streife das entdeckelte Wachs über einem Stab ab, das dann auf einen gelochten Boden fällt, durch den der restliche Honig in eine Auffangschale sickert. Nachdem ich beide Seiten entdeckelt habe, stecke ich die Wabe in die Halterung in der großen vollautomatischen Schleuder aus Edelstahl. Acht Waben haben darin Platz, als die Trommel voll ist, klappt Stefan Kumm den Deckel runter und drückt den Startknopf.

Und dann ist es endlich so weit: Der intensiv duftende, dunkelbraune Honig fließt aus dem Ablassrohr durch ein Sieb, das die Wachsreste herausfiltert, in einen weißen Kunststoffeimer. Und schon tauchen Stefan Kumm, Simon und ich mit dem Löffel ein und probieren: "Ein schöner Waldhonig mit einer feinen Kastaniennote", urteilt der 46-jährige Haupterwerbsimker, der angetan ist von dem feinwürzigen Geschmack.

Nach etwa zwei Stunden sind wir fertig, für heute ist Feierabend, denn der Honig muss ruhen. Würde ich ihn gleich abfüllen, dann hätte der Honig eine weißliche Schicht. Geschmacklich ist das zwar keine Beeinträchtigung, aber optisch.

Also kommt der Honig erst einmal in den Kühlraum und ich schaue am folgenden Samstag wieder vorbei. Dieses Mal sind noch weitere Hobbyimker mit von der Partie: Der Bühler Feuerwehrkommandant Günter Dußmann entdeckelt an diesem Vormittag mit einem Kollegen Honigwaben. Auf dem Dach der Bühler Feuerwehr sind seit einigen Jahren vier Völker im Einsatz.

Während die Floriansjünger ihre Waben schleudern, ziehe ich einen frischen weißen Kittel an und ein Häubchen auf, schließlich verarbeite ich ein Lebensmittel. Vor mir thront der 100-Liter-Edelstahlbehälter mit Honig. Rechts neben dem Tisch ist die Palette mit den Gläsern, links der Karton mit den Deckeln. Stefan Kumm zeigt mir kurz, bis zu welcher Höhe die Gläser aufgefüllt werden. Ich nehme zuerst die 250-Gramm-Gläser, die als "Versucherle" zum Verschenken gedacht sind. Das Abfüllen zieht sich hin, doch dann kommen die 500-Gramm-Gläser an die Reihe und es geht endlich flotter voran. Am Schluss nehme ich einen Kunststoffschaber, um auch wirklich den letzten Rest aus der Trommel zu bekommen. Es wäre wirklich schade, wenn etwas verloren ginge. Denn schließlich sind rund 120000 Flugkilometer erforderlich, bis ein 500-Gramm-Glas Honig voll ist - das entspricht einer dreimaligen Äquatorumrundung. Pro Sammelflug trägt eine Biene 25 bis 30 Milligramm Nektar zusammen, dessen Gewicht jedoch bei der Verarbeitung zu Honig auf unter 15 Milligramm schwindet. Abschließend packe ich die Gläser in Kartons, jetzt fehlt nur noch ein schönes Etikett. Hierfür werde ich mir Hilfe von einem Freund holen, der Mediendesigner ist.

Mit der Honigernte neigt sich die Serie allmählich dem Ende zu. Ich bin auf meinem Weg zum Imker zwar erst am Anfang, doch die wesentlichen Schritte sind nun erläutert. Imkern ist nicht nur ein sehr interessantes Hobby, das viel Spaß macht und ökologisch sinnvoll ist, die Arbeit wird am Ende des Bienenjahrs auch versüßt.