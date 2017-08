Rhein zeigt sich Kanuten gegenüber gnädig

Elchesheim-Illingen - Um die 90 Teilnehmer aus annähernd 30 Vereinen der Kanuverbände Baden-Württemberg, Pfalz, Rheinhessen und Saarland haben sich am Freitag auf dem Vereinsgelände des Paddelclubs Illingen (PCI) zur Freundschaftsfahrt eingefunden. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung für Kanuwanderer, die im Wechsel mit Fahrten im Ausland alle zwei Jahre stattfindet. Der PCI war bereits zum zweiten Mal Gastgeber des Treffens, bei dem sich stets viele alte Bekannte wiedersehen, wie am Wochenende am Goldkanal zu bemerken war.

"Man kennt sich", stellte Erwin Zoschke fest, der bis 2016 Wanderwart des PCI war, sich aber weiterhin um diesen Bereich kümmert, weil der Posten seitdem unbesetzt ist. Bei Organisation und Durchführung der Veranstaltung standen ihm weitere Mitglieder des PCI zur Seite, die unter anderem für Frühstück, Abendessen und Nachmittagskaffee mit Kuchen sorgten. Zum Übernachten waren die Gäste mit Wohnmobilen oder Zelten angereist, die alle auf dem Vereinsgelände Platz fanden. Am Samstagmorgen erschien auch Bürgermeister Rolf Spiegelhalder am Goldkanal, um die Kanuwanderer im Namen der Gemeinde willkommen zu heißen. Ein weiteres Grußwort sprach Klaus Dähmlow, Wanderwart des Kanu-Verbands Baden-Württemberg.

Gleich danach brachen die Teilnehmer zum Höhepunkt des Wochenendes auf, zur namensgebenden Freundschaftsfahrt, für die Zoschke eine deutsch-französische Strecke ausgesucht hatte. Sie begann in Stattmatten im Elsass, wohin Kanus und Kanuten mit Autos gebracht wurden, beziehungsweise Bootsanhängern, die der PCI und befreundete Vereine aus der näheren Umgebung bereitgestellt hatten.

Als Startbasis diente in Stattmatten das Areal des dortigen Anglervereins, unmittelbar an der Moder gelegen. Auf dem kleinen Fluss wurden rund 14 Kilometer gepaddelt, bis man am Rhein war, auf dem noch einmal eine etwa genau so lange Distanz zurückgelegt wurde, bis die Armada der kleinen Boote, unter denen sich auch ein paar vom Typ Canadier befanden, in den Goldkanal einschwenken und das Ziel ansteuern konnte, die Bucht beim PCI.

Die Fahrt, die mit Pause gut vier Stunden dauerte, verlief wunderbar flüssig, wie Zoschke nach der Ankunft berichtete. "Der Rhein war gnädig zu uns", zeigte er sich mit den äußeren Umständen mehr als zufrieden, die er so beschrieb: "fast keine Wellen, fast kein Schiffsverkehr und dann auch Rückenwind".

Am gestrigen Sonntag standen dann noch zwei kleinere Touren auf dem Programm. Eine führte über Rhein und Altrhein zum Brückenkopf bei Au am Rhein und zurück. Die andere beinhaltete zusätzlich einen Bogen bis in die Gegend des "Zollhauses" bei Neuburgweier. Ob sich dieser Herausforderung jemand stellen würde, stand nach der großen Tour am Samstag noch nicht fest.

Zuerst galt es, ausgiebig den anderen wichtigen Teil des Freundschaftstreffens zu pflegen, das gesellige Beisammensein unter Gleichgesinnten.