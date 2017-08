Rund um die Uhr: Tunnel wird auf 150 Metern verfüllt

Rastatt



Wieder Erdbewegungen an Bahnstrecke Rastatt (lsw) - An den abgesenkten Gleisen an der Rheintalbahn in Rastatt ist es am Dienstag zu neuen Erdbewegungen gekommen. Damit steht der bisher genannte Zeitrahmen für die Sperrung in Frage. Zur Reparatur der beschädigten Schienen soll der darunterliegende Tunnel mit Beton gefüllt werden (Foto: Vetter).