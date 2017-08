"König" Fußball regiert vier Tage lang im Kirschendorf

Mit dem Elfmeterturnier, an dem sich 16 Teams aus der Region beteiligten, wurde das Fest eröffnet. Gewonnen hat das Turnier - nicht zum ersten Mal - das Team "FC Schorle 09", gefolgt von der "AS Sozial" aus Bischweier. Das einzige Damenteam, "AS Koma", schied bereits in der Vorrunde aus. Nicht nur die Teamnamen waren lustig, insgesamt war es ein freudiger Abend, denn Sieg und Niederlage wurden bis spät in die Nacht hinein mit DJ Conzul gefeiert.

Ein besonderes Erlebnis für Klein und Groß gab es am Samstagvormittag, denn der KSC war zu Gast im Bischweierer Stadion. Wenn auch nicht die Profis, so aber die C-Jugend des badischen Ligavereins, deren jungen Spieler extra aus Freiburg, Mannheim oder Stuttgart angereist waren. Gespielt wurde gegen eine Auswahl aus der C- und B-Jugend des VfR Bischweier.

Zufrieden sein können die Bischweierer über ihre Jugendarbeit, denn zwischenzeitlich sind im VfR rund 120 Kinder und Jugendliche von den Minis bis zur B-Jugend aktiv. Eine Mädchenmannschaft befindet sich im Aufbau, wie Spielausschussvorsitzender Kai Götzmann betonte.

Dass Fußball nicht nur den Körper fit hält, sondern auch die Kameradschaft über Jahre hinweg Bestand hat, zeigten die VfR-Fußballer, die vor 20 Jahren den Aufstieg von der Kreisliga B in die Kreisliga A geschafft hatten und damit das Fundament für die heutigen Erfolge in der Bezirksliga schufen. Am Samstagabend zeigten sie nochmals, was sie drauf haben und gewann gegen die aktuelle AH-Mannschaft mit 4:1. Grund genug, mit der Kuppenheimer Partyband "Phatkat" den Sieg zu feiern.

Am Sonntag zeigten die Damen der SG Bischweier gegen die SG Haueneberstein ihr Können, auch wenn sie mit einem 2:5 unterlagen. Die zweite Mannschaft des VfR Bischweier hingegen konnte gegen den FV Phönix Durmersheim II mit 2:0 einen Sieg einfahren, ebenso wie die erste VfR-Mannschaft mit 5:0 gegen FV Phönix Durmersheim I in der Bezirksligabegegnung. Ein großes Miteinander gab es auf dem Rasenplatz, als am Sonntagabend eine Mannschaft der Lebenshilfe Rastatt-Murgtal gegen Spieler des VfR Bischweier antrat und mit einem zweistelligen Ergebnis feiern durfte.

Gefordert waren die vielen helfenden Hände der Mitglieder des VfR Bischweier auch am Montag, denn nach dem Spiel der G-Jugend stand ein Freundschaftsspiel gegen den SV 08 Kuppenheim und die Verlosung der Tombolagewinne auf dem Programm.