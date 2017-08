Ein außergewöhnliches Fahrzeug im Alltagsgebrauch

Von Sabine Wenzke Rastatt - Wenn Thomas Steinel zu seiner Arbeitsstelle nach Karlsruhe und wieder zurück nach Plittersdorf fährt, wird er oft bestaunt und zuweilen fotografiert. Am Anfang war das täglich der Fall. Wen wundert's ?Als Velomobilfahrer im Alltag erregt er ziemlich Aufsehen mit seinem außergewöhnlichen Fahrzeug: Das Ding ist ein echter Hingucker, dazu komfortabel, leicht, stabil und gut 30 bis 55 Stundenkilometer schnell, wenn der 50-Jährige ordentlich Gas gibt, sprich, kräftig in die Pedalen tritt. "Ich wollte mich einfach mehr bewegen", erläutert der Plittersdorfer seinen Beweggrund, sich ein Liegedreirad anzuschaffen. 28 Kilometer beträgt die einfache Strecke zu seinem Büro in der Fächerstadt, das erschien Thomas Steinel mit einem herkömmlichen Drahtesel als zu weit. Außerdem wollte er ein Gefährt mit einer geschlossenen Verkleidung haben, die ihn vor Wind, Kälte und Regen schützt. Oft genug war er nass geworden, als er noch mit dem Fahrrad zum Bahnhof radelte, um dort weiter mit der Bahn nach Karlsruhe zu pendeln. Und nicht zuletzt wollte er ein Fortbewegungsmittel, das er das ganze Jahr über nutzen kann. So kam er vor etwa vier Jahren auf das Velomobil. Der Softwareentwickler kaufte sich einen Bausatz für ein silberfarbenes Gefährt, das er im Sommer als "Cabrio" und bei weniger gutem Wetter mit Dach fährt. In 80 Stunden hatte er den "Alleweder A4" , so die Typbezeichnung, zusammengenietet und startklar gemacht - stieg eines Morgens ein und radelte einfach los damit in die Fächerstadt auf Radwegen und Straßen, als hätte er zuvor nie etwas anderes getan. Geübt habe er vorher nicht, beteuert er, es sei total einfach, damit zu fahren. Als Beispiel führt er seinen 80-jährigen Vater an, der auch schon einmal mit dem Silbernen von Weitenung nach Ottersweier unterwegs war: "Das ging ganz unproblematisch." Angst, dass er auf der Straße übersehen werden könnte, hat der 50-Jährige bisher nicht gehabt. Im Vergleich zum herkömmlichen Fahrrad biete das Velomobil höhere Sicherheit und habe einen geringeren Luftwiderstand. Zudem sei es ein umweltfreundliches Verkehrsmittel für den Alltagsgebrauch, das er auch als "ideales Langstreckenfahrzeug" schätzt. Inzwischen hat sich Steinel ein zweites vollverkleidetes Liegedreirad zugelegt, ein "Milan", das allein schon durch seine Farbe ins Auge sticht: Es ist knallgelb - "und um einiges schneller als das silberne", freut sich der Plittersdorfer, der das Liegefahrrad mit aufklappbarem rotem Verdeck gebraucht gekauft hat. Es hat eine selbsttragende Karosserie und eine gute Aerodynamik, damit sich der Fahrer schnell und effizient fortbewegen kann. Die Spezialfahrzeuge haben ihren Preis, doch das mache sich schnell bezahlt, meint der Plittersdorfer und rechnet vor: Allein mit seinem silbernen "Alleweder A4" habe er bislang rund 25 000 Kilometer bewältigt. Zudem kann er sich die Kosten fürs Fitnessstudio sparen - durch die tägliche Bewegung fühlt sich der 50-Jährige topfit. Weil man bei der vielen Treterei nicht nur in heißen Sommermonaten ganz schön ins Schwitzen kommen kann, hat er immer Kleidung zum Wechseln dabei, wenn er zur Arbeit fährt. Das Velomobil sei vor allem in den flachen Niederlanden sehr verbreitet ist, erzählt Steinel, dort gebe es auch die meisten Hersteller. So weit muss er allerdings nicht fahren, um sich mit begeisterten Anhängern dieser Fortbewegungsart auszutauschen - die Möglichkeit dazu besteht beim Liegeradtreff in Karlsruhe, in einer Community im Internet oder auch mal beim Besuch der Spezialradmesse in Germersheim. Obwohl beide Velomobile schon oft im Ried gesichtet wurden, so sorgen sie doch immer wieder aufs Neue für Staunen: "So etwas habe ich noch nie gesehen. Hat das einen Motor?" sei die häufigste Frage, die er gestellt bekommt, berichtet der Ehemann und zweifache Vater schmunzelnd, der dann jedes Mal verneinen muss. Der Antrieb erfolgt mit reiner Muskelkraft. "Es macht Spaß, jeden Tag mit dem Velomobil zu fahren. Wenn es einmal nicht möglich ist, dann fehlt mir das schon", bekennt Thomas Steinel.

