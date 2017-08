Trainieren wie die Königlichen

"Dreh auf! Torabschluss! Schönes Ding!" Die Trainer der Fundación Real Madrid Clinic, der offiziellen Fußballschule der Königlichen, scheinen mit der Leistung der Nachwuchskicker zufrieden zu sein. Neben Kroos, Ronaldo und Co. finden sich auch die Namen Fynn, Claudio und Max auf den Rückseiten der schneeweißen Trikots, die sich blitzschnell über das Grün bewegen. Welchen Namen sie auf ihrem Trikot haben wollen, konnten sich die jungen Teilnehmer nämlich selbst aussuchen, egal ob das der Name ihres Lieblingsspielers oder der eigene sein sollte. Voller Stolz dribbeln die sieben- bis 14-jährigen Kids in den Trikots des amtierenden Champions-League-Siegers über den Platz.

Ralph Dürrschnabel, Vorsitzender des SV "Germania" Bietigheim, freut sich über die Zusammenarbeit mit dem spanischen Top-Club: "Wir sind sehr Stolz auf die Partnerschaft mit Real Madrid. Die Anlage hier in Bietigheim eignet sich perfekt für ein solches Camp."

Dass dieses Jahr rund 20 Kinder weniger dabei sind als 2016, liegt laut Dürrschnabel nicht an einem Misserfolg des vergangenen Jahres: "Dieses Jahr findet das Fußball-Camp nicht zur optimalen Zeit statt. Viele der Kinder sind im Urlaub. Außerdem konkurriert Bietigheim dieses Jahr mit Achern und Bahlingen, wo das Real-Madrid-Fußball-Camp zum ersten Mal stattfindet." Profit schlägt der Verein aus dem Camp ohnehin nicht: "Es geht hauptsächlich darum, den Kindern, zu denen ja auch einige unserer Jugendspieler gehören, ein hochwertiges Ferienprogramm zu bieten."

In den fünf Tagen trainieren die Nachwuchskicker in speziellen Übungsformen für den Fußball essenzielle Dinge wie Ballkontrolle, Passgenauigkeit und Schnelligkeit. Jeden Tag absolvieren die Jungs und Mädchen zwei intensive Trainingseinheiten. Zwischendurch gibt es ein gemeinsames Mittagessen. 219 Euro müssen die Eltern für die fünf Tage bezahlen. Das umfasst die Ganztagesbetreuung, die Verpflegung und schließlich Trikot, Hose, Stutzen, eine Trinkflasche und einen Trainingsball mit Real-Logo.

Neben den sportlichen Fähigkeiten stehen auch soziale Werte wie Höflichkeit, Teamgeist und Hilfsbereitschaft im Vordergrund. Deshalb wird jedes Jahr ein "Best Teamplayer" ausgezeichnet, der sich auf Preise rund um das Thema Real Madrid freuen darf. Real Madrid ist derzeit die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt, schließlich konnten sie in diesem Jahr als erster Verein in der Geschichte den Champions-League-Titel verteidigen. Kein Wunder, sollte man meinen, wenn sie sogar bis ins weit entfernte Bietigheim reisen, um nach Talenten zu suchen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja einen der diesjährigen Teilnehmer eines Tages im "Clásico" spielen.