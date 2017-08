Tunnel bald dicht, viele Fragen noch offen

Rastatt - Unentwegt fließt der Beton: Über zwei Pumpen ergießt sich das Material an der Unglücksstelle des Rastatter Tunnelbaus bei Niederbühl in die Röhre. Kommenden Freitag vermutlich sind 150 Meter Tunnel verfüllt. Die Betonarbeiten zur Stabilisierung des Bereichs sind dann getan. Wie es anschließend weitergeht: Dazu wurden auch bei einem Pressetermin vor Ort gestern noch keine näheren Angaben gemacht.

Schon bei der Einladung waren die Grenzen gesteckt worden: Fragen zu Ursachen der Havarie im Tunnel sowie zu Terminen - etwa wie lange der Verkehr auf der seit 12. August gesperrten Bahnstrecke noch still liegen muss - "können zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden". Neun Tage nach dem Erdrutsch, in dessen Zuge Wasser und Erdreich in die Oströhre des Tunnels eindrang und sich die darüber befindlichen Gleise der Rheintalbahn gefährlich verbogen und absackten, wollte die Bahn zumindest einen Einblick in die Reparaturarbeiten geben, die die Basis für die nachfolgende Erneuerung der Gleise sind.

Wie berichtet, wird der Tunnel auf rund 150 Metern Länge mit rund 10500 Kubikmetern Beton verfüllt - und damit auch die rund 18 Millionen Euro teure Vortriebsmaschine "Wilhelmine". Etwas mehr als die Hälfte habe man schon geschafft, berichtet der Arbeitsgebietsleiter Tunnel, Jürgen Kölmel. Er zeigt auf die Stelle wenige Meter südlich der gesperrten, provisorischen Fußgängerbrücke: Dort, an der Grenze zum Garten eines nah an den Gleisen stehenden Wohnhauses, steckt "Wilhelmine", bis zu ihrem Scheitel sind es nur knapp fünf Meter in die Tiefe.

Etwa 40 Meter hinter ihrem Bohrkopf war am Samstag, 12. August, die Erde abgesackt, also direkt über dem Nachlauf der 86 Meter langen Maschine, wie der Fachmann erläutert. Das habe am Tunnel selbst ein "leichtes Schadensbild" hinterlassen. Wieso? Das werde noch analysiert. Ebenso wie die Frage nach den Auswirkungen für die Umwelt - ist Kühlmittel ausgetreten, wie sieht es mit den Treibstoffen aus? All das sei derzeit Gegenstand von Analysen.

Wie Landkreis-Dezernent Claus Haberecht zuvor im BT-Gespräch erläutert hatte, sitzt zu diesen Themen auch das Landratsamt mit seinem Umwelt- und Baurechtsamt mit am Tisch: "Es laufen mehrere Untersuchungen."

"Wilhelmine", die nur noch rund 50 Meter vom Ziel entfernt war, soll zu einem späteren Zeitpunkt wieder geborgen werden, hieß es gestern, funktionsfähig ist sie dann nicht mehr. Zunächst soll jedoch - mehr als die Hälfte ist bereits geschafft - der Hohlraum bis zum Betonpfropf, der den intakten Tunnel zur Schadensstelle hin absichert, komplett ausgefüllt werden; dort reicht die Baustelle bis direkt an die Wand eines Wohnhauses heran. Da dies am Freitag so weit sein soll, spricht derzeit einiges dafür, dass die Bewohner der vier evakuierten Häuser dann am Wochenende tatsächlich wieder zurück können - fest steht das allerdings noch nicht.

Infoveranstaltung diese Woche geplant

Der Rastatter Bürgermeister Wolfgang Hartweg nutzte die Gelegenheit, um an der Absperrung Bahnvertreter "abzufangen" (die Stadtverwaltung selbst war nicht zum Pressetermin eingeladen). Zunächst drückte er die Hoffnung aus, dass der jetzt am Donnerstag im Gemeindezentrum in Niederbühl geplante Infoabend mit der Bahn über die Bühne gehen kann, weitere Anliegen zielten Richtung Bahnhof. Hartweg legte nahe, Schilder anzubringen, die direkt zu den Ersatzverkehrsbussen am Bahnhofsvorplatz führen und ein paar Bänke am Bahnsteig zu verankern, um älteren Menschen Sitzgelegenheiten zu geben. Immerhin hält der ICE inzwischen in der Regel an Gleis 1, dem einzig barrierefreien im Rastatter Bahnhof. Normalerweise ist dieses zu kurz. Ehe der ICE hält, werden die Fahrgäste im Zug daher gebeten, bis zu einem bestimmten Wagen durchzugehen, um aussteigen zu können.

Unterdessen kommt aus dem CDU-Ortsverband nochmals deutliche Kritik mit Blick auf den Bahnhof, der nun verstärkt im Fokus steht. "Kein Mensch versteht, warum die Bahn auf der einen Seite Millionen Gelder aufgrund schlampiger Planung und chaotischer Notfallpläne vernichtet und andererseits unverschämte Forderungen an die Stadt stellt, weil angeblich auf Jahrzehnte hin kein Geld für die dringend erforderliche Sanierung des Rastatter Bahnhofs vorhanden ist", sagt Vorsitzender Jürgen Wahl. Dem Bundestagsabgeordneten Kai Whittaker sei unterdessen versichert worden, dass die Bahn "von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer grundlegenden Modernisierung inklusive barrierefreien Ausbaus überzeugt sei". Deshalb erwarte er, dass sie "vor diesem Hintergrund eine konkrete und schnell umsetzbare Lösung für den Rastatter Bahnhof auf den Tisch legt".