Jede Menge zu tun für den Hausmeister

Seit 17 Jahren ist Hans Jung als Hausmeister bei der Gemeinde Steinmauern tätig. Sein Zuständigkeitsbereich umfasst eine ganze Reihe von Gebäuden: Kindergarten, Grundschule, Schülerhort, aber auch die übrigen Räumlichkeiten des Bürgerhauses "Alte Schule", die Turn- und Festhalle, das Feuerwehrhaus und das Rathaus. Dass die Tage gut ausgefüllt sind, wenn man sich bei diversen Gebäuden um verstopfte Toiletten, durchgebrannte Glühbirnen und vielerlei Reparatur- und Aufräumarbeiten kümmern muss, kann man sich gut vorstellen. Oftmals ist Hans Jung aber auch außerhalb der üblichen Arbeitszeit unterwegs. Beispielsweise am Abend, wenn die Vereinssportler aus der Turnhalle verschwunden sind oder eine Veranstaltung im Bürgerhaus "Alte Schule" zu Ende ist, dreht er seine letzte Runde und schließt ab.

Aber was gibt es für den Hausmeister und sein Team in den Ferien zu tun? Kann Hans Jung - von den Kindern oft "Hansmeister" genannt - in der Ferienzeit eine ruhige Kugel schieben? Die Ruhe täuscht - auch in der Urlaubszeit wird es einem Hausmeister nicht langweilig. Zu Beginn der Sommerferien trommelt Hans Jung sein Team aus fünf Reinigungskräften und seinen Vertretern Traugott Bruskowski und Werner Göppert zusammen, um gemeinsam Großputz zu machen. Für die Grundreinigung in der Grundschule müssen die Möbel aller Klassenzimmer vollständig ausgeräumt werden, damit der Boden maschinell gereinigt und versiegelt werden kann. Über 100 Stühle, Tische, Regale und Schränke kommen unter den Putzlappen. Rauchmelder werden getestet, Batterien getauscht, Filter in den Lüftungsanlagen gewechselt.

Aber auch Managementaufgaben sind gefragt: Großbestellungen für Toilettenartikel und Reinigungsmittel sind zu erledigen. Als gelernter Schreiner baut Hans Jung maßgeschneiderte Möbelstücke und repariert kleinere "Baustellen" sofort selbst. "Ferienwochen werden genutzt, um all das zu tun, was während der Schulzeit nicht geht", so Jung. Dass es dabei oft "hoch hinaus" geht und man besser schwindelfrei ist, wird einem erst bewusst, wenn man zusieht, wie bei einer Raumhöhe von sechs Metern im Flößerkindergarten das Gebälk und die abgehängten Lampen von Staub gereinigt werden. Ähnlich die Situation in der Turn- und Festhalle, wo die Fenster mit einem fahrbaren Gerüst geputzt werden. Neben der Küche, den WCs und den Duschräumen in der Halle gibt es auch jede Menge Arbeit auf dem Schulhof. Auch Rasen rund um Schule sowie Turn- und Festhalle müssen gemäht werden.

All die Arbeiten werden in den ersten zwei Ferienwochen erledigt, erst dann geht's auch für Hausmeister Hans Jung und sein Team in den wohlverdienten Urlaub.