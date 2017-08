"Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit"

"Die ,Weiße Rose'? Die kennt doch jeder, möchte man meinen. So werden die meisten irgendwann in ihrer Schullaufbahn mit diesem Thema in Kontakt gekommen sein", mutmaßt das Jugendtheater in einer Pressemitteilung. Geschwister Scholl, das sei ein Name mit großer Bekanntheit. Und ein Name, der eine Gruppe von Widerstandskämpfern auf zwei Personen reduziert. "Keine Frage, Hans und Sophie Scholl sind nicht irgendwelche Personen, sondern zwei junge, vielseitig gebildete und verantwortungsbewusste Menschen mit einer Persönlichkeit und Charakterfestigkeit, die staunen lassen", so das Jugendtheater weiter. Doch wer waren die Geschwister Scholl? Wie waren sie? Und wer waren all die anderen?

"Diesen Fragen haben wir uns in den vergangenen Monaten in unserer Recherche-Arbeit intensiv gewidmet und dabei viele Eindrücke aus der Zeit und Einblicke in die Persönlichkeiten der Mitglieder der ,Weißen Rose' gewinnen können." Das Stück versuche, diesen jungen Menschen einen Raum zu geben, in welchem mehr über sie, ihre Gedanken und Gefühle erfahren werden kann.

Das Stück beginnt im Jahr 1940: Professor Kurt Huber ist entsetzt, denn seine Frau hat ihn als Parteimitglied eingeschrieben. Fritz Hartnagel schreibt seiner Freundin Sophie Scholl, was an der Front in Russland vor sich geht. In Hamburg verteilen Heinz Kucharski und Gretha Rothe erste Flugblätter mit Sendedaten des "Deutschen Freiheitssenders". Traute Lafrenz veranstaltet in München mit ihren Freunden Alexander Schmorell, Hans Scholl und Christoph Probst Leseabende zu literarisch-politischen Texten. Lilo Ramdohr verarbeitet das Geschehen durch Malerei. Marie-Luise Jahn lernt mit dem "Halbjuden" Hans Leipelt einen Gleichgesinnten kennen. Willi Graf setzt der Einsamkeit des Kriegs die geistige Auseinandersetzung mit der Welt entgegen. Im Februar 1943 werden die ersten von ihnen nicht mehr leben, hingerichtet auf Geheiß des sogenannten Volksgerichtshofs.

Das Jugendtheater begründet seine Inszenierung: "Warum Worte von gestern auf die Bühne bringen? Worte, aus einer Zeit, die manche heute am liebsten mit einem ,Häkchen' versehen würden? - Eben darum? Nein. Sondern weil wir davon überzeugt sind, dass wir von den Gedanken der ,Weißen Rose' bis heute viel lernen können." So heißt es im "5. Flugblatt" der "Weißen Rose": "Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt!"

Das Jugendtheater Rastatt, das nach diesem Theaterstück seine Arbeit als "Phoenixtheater Rastatt" fortsetzen wird, verspricht mit "Weiße Rosen" einen intensiven, bewegenden sowie zum Denken und Mitfühlen anregenden Theaterabend.

Für Schüler ab Klasse sieben

Nach der Premiere am 14. September finden weitere Vorstellungen am 15., 16., 17., 20., 21., 22. und 23. September in der Reithalle Rastatt statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Aufführungsbeginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt fünf Euro. Das Stück ist für Schüler ab der siebten Klasse geeignet. Für den Besuch einer Vorstellung im Klassenverband ist eine Anmeldung erforderlich. Reservierungen sind unter (0151)17932138 möglich. Weitere Informationen zum Stück und zur Arbeit von Jacqueline Frittel gibt es im Internet.

www.leben-ohne-maske.de