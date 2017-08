Mehr Wohnraum für Tiere im Garten

So sind einbruchssichere und trockene Baumhöhlen sowie Nischen und sonstige Hohlräume an Gebäuden oder Bäumen bei unseren Gartenvögeln sehr begehrt. Besonders vom Wohnungsnotstand betroffen sind jedoch in Zeiten der Energiewende all diejenigen, welche zur Aufzucht ihrer Jungen auf einen Altbau angewiesen sind. Passende Objekte mit genügend Rissen und Spalten in der Fassade oder einem ungedämmten Dachstuhl sind heute kaum noch zu bekommen, da diese entweder abgerissen oder saniert werden.

Dabei kann das Angebot an Wohnraum im Garten mit einfachen Mitteln erhöht werden. Für höhlenbrütende Gartenvögel wie Meisen, Spatzen und Stare gibt es die klassischen Nistkästen mit Einflugloch.

Passende Lage für Erfolg maßgebend

Andere Arten wie der Grauschnäpper oder der Hausrotschwanz bevorzugen als Nischenbrüter an der Vorderseite halboffene Nistkästen. "Bereits mit zwei bis drei Nisthilfen kann in einem mittelgroßen Garten das Quartierangebot deutlich verbessert werden", betont Armin Heugel vom Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung im Landratsamt Rastatt. Maßgeblich für den Erfolg ist dabei die passende Lage, möglichst nicht vollsonnig, aber auch nicht dauerhaft beschattet und in mehr als drei Metern Höhe. Zum Schutz der Jungen vor Parasiten sollten die Nistkästen jährlich einmal im Winter gereinigt werden.

Fledermäusen auf Quartiersuche kann durch günstige und ohne großen Aufwand herstellbare Fledermausbretter geholfen werden. Dabei handelt es sich um auf der Unterseite offene, flache Holzkästen, die das bei vielen Fledermäusen sehr beliebte Spaltenquartier imitieren und so für einen gemütlichen und sicheren Platz zum Abhängen sorgen.

"Ideal ist die Aufhängung von mehreren dieser flachen Kästen in räumlicher Nähe zueinander und mit unterschiedlicher Sonnenexposition auf einer Höhe von drei bis fünf Metern", so Heugel. Dafür sollte nur unbehandeltes und sägeraues Holz Verwendung finden, damit die Tiere Halt finden und nicht in Kontakt mit Holzschutzmitteln kommen.

Service: Bei Fragen steht Armin Heugel, Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung im Landratsamt Rastatt, unter (07222) 3814125 zur Verfügung. Bauanleitungen für Nisthilfen gibt es unter anderem im Internet.

