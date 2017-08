Hügelsheims pulsierende Lebensader

Hügelsheim - "Die Hauptstraße ist eine historische Route und eine wichtige Verkehrsader, die bis heute große Bedeutung hat. Aber sie unterliegt auch dem Wandel der Zeiten", weiß Bürgermeister Reiner Dehmelt. An der einstigen B36 in Hügelsheim, die zur L75 abgestuft wurde, befindet sich eigentlich alles Wesentliche, was ein Dorf braucht. Es gibt Supermärkte, Bäcker, Metzger, Apotheke, Friseur, Gastronomiebetriebe, Tankstelle, Bank, Rathaus und Kirche. Die pulsierende Lebensader des Spargeldorfs hat allerdings einen Schönheitsfehler, dem nicht allein mit Kosmetik beizukommen ist: Es ist eine stark frequentierte Durchfahrtsstraße mit hohem Verkehrsaufkommen, die dringend eine effektive Entlastung braucht.

Gerade in diesen Sommertagen rückt das Dauerthema mit dem Lärm von der Straße mehr denn je in den Fokus. Fenster zu öffnen empfiehlt sich nicht unbedingt an der Hauptstraße, auch wenn es noch so heiß draußen ist. "Die Arbeit im Rathaus muss zwangsläufig hinter geschlossenen Fenstern und Türen stattfinden, und selbst dann ist der Geräuschpegel sehr groß", erzählt Dehmelt, wie es ist, einen Arbeitsplatz zu haben, der an einer Durchfahrtsstraße liegt. Bei offenem Fenster würde man einen Anrufer am Telefon gar nicht verstehen, bestätigt eine Rathausbedienstete. So schlimm ist das in Hügelsheim mit dem Verkehr und dem Lärm in der Rushhour - trotz Maßnahmen wie Kreisel, Blitzer und Flüsterasphalt.

Die Fluggastzahlen sind im Aufwind, der Urlaubsverkehr zum Baden-Airport entsprechend hoch. Auch der Lkw-Verkehr habe zugenommen, so der Eindruck mancher Anwohner. Und es dürften noch mehr werden, werden Befürchtungen laut, wenn erst einmal das neue Logistikzentrum auf dem Baden-Airpark Ende des Jahres in Betrieb geht. Die Gemeinde will weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen zur Entlastung der Anwohner bei Behörden und Ministerien durchsetzen und hat daher eine neue Video-Verkehrszählung von einer Fachfirma durchführen lassen, informiert das Ortsoberhaupt. Schon lange fordert Hügelsheim ein Lkw-Nachtfahrverbot und eine durchgängige Tempo-30-Regelung. Auch Fußgängerampeln im Bereich der Querungshilfen seien dringend notwendig, damit auch Å enioren und Schulkinder die Straße sicher passieren können, listet Dehmelt auf. Bisher gibt es nur bei der Kreuzung am Rathaus Ampelanlagen.

Lebensraum für 345 Menschen

345 der insgesamt 5205 Einwohner Hügelsheims leben an der Hauptstraße, die sich von Ortseingang zu Ortseingang über 1013 Meter erstreckt. 62 Bürger davon sind im Rentenalter, der älteste ist 92 Jahre alt. 79 Anwohner sind zwischen 50 und 65 Jahre alt, 99 zwischen 30 und 50 und 64 zwischen 18 und 30. Und der Rest ist unter 18. Es ist also eine gute Mischung aller Altersstrukturen im alten Ortskern vorhanden.

Der Verkehr ist ein Dauerbrenner, die Hauptstraße allein darauf zu reduzieren, würde ihr aber nicht gerecht. Sie ist Teil der Badischen Spargelstraße und eine Einkaufsstraße, die mit einer Vielfalt an Angeboten für eine ländliche Gemeinde dieser Größenordnung überrascht. Mehr als 20 Geschäfte, Handwerksbetriebe und Büros liegen an der L75, wobei die drei Einkaufsmärkte berücksichtigt sind, auch wenn sie postalisch anderen Straßen zugeordnet werden. Das gilt im Übrigen auch für die Seniorenwohnanlage, die zentral im Ort steht, so dass die älteren Bewohner keine weiten Wege haben. "Das ist ein großer Vorteil", bestätigt ein Mann.

Bunt wie die Bevölkerung präsentieren sich gastronomisches Angebot und Hotellerie in Hügelsheim. In der Hauptstraße befindet sich der Badische Landgasthof "Hirsch", das "Hotel ,Hirsch' war um 1795 das Jagdhaus des damaligen Markgrafen von Baden", ist dem Internetauftritt zu entnehmen. Übernachtungsmöglichkeiten bietet zudem das Hotel "Zum Schwan". Und nur wenige Meter weiter locken kroatische Spezialitäten im Gasthaus "Grüner Baum", der allein schon durch seine auffällige Farbe ins Auge sticht.

Mit Treff 3000, Aldi und dm-Markt kann Hügelsheim gleich mit mehreren Einkaufsmärkten punkten, hinzu kommen beispielsweise Mode-, Elektro- und Blumengeschäft, Foto-Studio und ein alteingesessenes Schuhhaus, das 1934 in der Rheinstraße von Lukas Seckinger eröffnet und in den 50er-Jahren in die Hauptstraße verlegt worden ist. Geschäftsführerinnen sind dessen Enkelinnen Ute Geißendörfer und Linda Schäfer. Die Schwestern sind "sehr zufrieden" mit der Geschäftslage: "Wir leben von der Straße", verdeutlicht Geißendörfer schmunzelnd. Das klingt erst einmal komisch, wird aber gleich erklärt: Wichtig sei es für die Kunden, gut zum Laden gelangen zu können und auch einen Parkplatz zu finden. Dass Umwege nicht gerne in Kauf genommen werden, habe sich gezeigt, als die ansonsten belebte Straße wegen der Deckensanierungsarbeiten gesperrt war. Deutlich ruhiger war es zwar draußen, aber ebenso im Schuhgeschäft. Die Stammkundschaft kommt aus Hügelsheim und Umgebung. Die Geschäftsfrauen leben auch mit ihren Familien an der Hauptstraße, sehen den Lärm aber relativ: "Wir sind damit aufgewachsen und haben uns daran gewöhnt. Selbst an den Fluglärm", meint Geißendörfer mit Hinweis auf den Baden-Airport. Etliche Anwohner haben zwar Schallschutzfenster wegen des Fluglärms, doch die nützen wenig, wenn sie nicht geschlossen sind. "Bei geöffnetem Fenster zu schlafen, ist gar nicht mehr möglich", ärgert sich Dr. Peter Jehle, der seit 1993 an der Hauptstraße wohnt. Selbst eine zwei Meter hohe Wand aus Bruchsteinen, der er errichten ließ, um ein bisschen Ruhe zu haben, wenn er in seinem Garten sitzt, habe nichts gebracht, erzählt er. Verkehr und Lärm habe es auch gegeben, als die Kanadier noch da waren, "doch ab 18 Uhr war es ruhig hier", erinnert sich der Gemeinderat. Mit der wachsenden Industrialisierung und der zunehmenden Besiedlung auch in der Umgebung habe sich dies dann schlagartig geändert. Dabei habe die Hauptstraße im Hinblick auf den Aspekt Attraktivität ein "gewaltiges Potenzial", ist Jehle überzeugt, wenn der Verkehr ausgelagert werden könnte.

"Die Straße ist gut fürs Geschäft"

Der junge Max Schäfer hingegen stört sich nicht sonderlich am Geräuschpegel. Sein Schlafzimmer liegt im rückwärtigen Bereich des Hauses - daher hört er nur wenig, berichtet er. Positiv stuft der 20-Jährige die Entwicklung an der Hauptstraße hinsichtlich eines Mehrangebots an Einkaufsmöglichkeiten ein. Und toll findet er es, dass es ein türkisches Dönerlokal und ein italienisches Eiscafé mit über 150 Eissorten im Wechsel gibt, wie Chef Alfonso Cimino stolz mitteilt. Seit vier Jahren betreibt der 31-Jährige die kleine Eisdiele an der Hauptstraße, die Kunden vor allem aus Hügelsheim, Baden-Oos, Stollhofen und Söllingen anzieht. "Die Straße ist gut fürs Geschäft", bestätigt auch Cimino, nur wohnen wollte er dort nicht, bekennt er. Die Gäste sitzen auch abends noch gerne draußen an den kleinen Tischen direkt am Straßenrand.

Auch Irene und Andreas Schmengler aus Nordrhein-Westfalen haben es sich an einem Vormittag dort gemütlich gemacht. Die Eheleute kommen seit Jahren zum Campingurlaub ins Freizeitcenter Oberrhein und fahren dann oft zum Einkaufen nach Hügelsheim. Es ist ihr vorletzter Urlaubstag. "Wir wollen in Ruhe einen Kaffee trinken und danach noch tanken bei Aral. Deshalb sind wir hier", meint Andreas Schmengler augenzwinkernd und genießt seinen Cappuccino. Verkehr hin oder her.