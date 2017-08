Feriensport ist ein Hit Von Bernhard Schmidhuber Hügelsheim - Mit der Premiere eines sportlichen Freizeitangebots in den Sommerferien haben die Verantwortlichen der Turnabteilung im TuS Hügelsheim gleich einen Volltreffer gelandet. Rund 50 Aktive treffen sich seit Ferienbeginn regelmäßig dienstags beim Altrheinstadion zum gemeinsamen Fitness-Programm. "Eingeladen sind alle", bestätigt die Abteilungsleiterin und aktive Feriensportlerin Andrea Polak, die selbst "überwältigt" ist vom Erfolg der "großartigen Aktion". Bereits im vergangenen Jahr hatte ein Trainerteam um Carmen Rieger, Natalie Siegel, Annerose Schmidhuber und Julia Fortmeier mit der Idee geliebäugelt. Da während der Ferienzeit die Sporthallen geschlossen sind und man sechs Wochen lang auf sportliche Aktivitäten hätte verzichten müssen, stand für die engagierten Übungsleiterinnen fest: "Das müssen wir ändern." Aus der spontanen Idee heraus wurde im Frühjahr am Feinschliff für ein sechswöchiges Ferienangebot gefeilt, das sich sehen lassen kann. "Cardio meets Workout", "Fit Walk", "Zumba" und "Crossfitness" standen bisher auf dem Programm. Seither sind im Schnitt rund 50 Sportlerinnen und Sportler im Alter zwischen zwei und 70 Jahren trotz Ferienzeit überaus schweißtreibend aktiv. Dass sich das neue Ferienangebot inzwischen herumgesprochen hat und auch via Internet Aufmerksamkeit erfährt, bestätigen die Teilnehmer aus Wintersdorf, Sinzheim-Kartung, Iffezheim und Bischweier. Regelmäßige Gäste im Spargeldorf sind Erika und Peter Stock aus der benachbarten Renngemeinde. "Wir sind gerne hier, auch wenn wir gequält werden", meint sie augenzwinkernd, wobei ihr Ehemann noch immer vom letztwöchigen Zumba-Angebot schwärmt: "Das war superttoll." Zusammen mit einem Freund und seiner Schwester radelte diese Woche Patrick Schneider aus Wintersdorf zum Sportevent ins Spargeldorf. "Gut, aber sehr anstrengend", so die übereinstimmende Meinung der drei. Dass sie dabei richtig liegen, zeigt der Blick ins aufgelegte Sportprogramm. "Geh an Deine Grenzen und darüber hinaus. Workouts zeigen Dir, wie Du abwechslungsreich und mit Spaß an Deine sportlichen Grenzen kommst", ist dort nachzulesen. Unter Leitung von Julia Fortmeier fand diese Woche das Crossfitness-Programm "Hart, aber ehrlich" statt. Sportinteressierte finden das Programm der kommenden Stunden unter der Homepage www.tushuegelsheim.de. Mit von der Partie waren dabei wieder Samar Dakak und Mahdia Hussein. Beide Frauen stammen aus Syrien und leben erst seit wenigen Wochen in einer siebenköpfigen Wohngemeinschaft in Hügelsheim. In Begleitung von Angelika Schlageter von der Gemeinwesenarbeit hatten beide auch sichtlich ihren Spaß. So waren die noch vorhandenen Sprachprobleme schnell erledigt, gab es doch jede Menge Anschauungsunterricht für die beiden durch die übrigen Teilnehmer. Und am Ende lautete das Fazit der beiden: "Very good."

