Zehn Quadratmeter pro Flüchtling

Zehn Quadratmeter Wohnraum stehen jedem Flüchtling nach einem Umzug von der Gemeinschaftsunterkunft in eine Anschlussunterbringung zu, verwies der städtische Hochbauer Martin Rieger gestern bei einem Baustellenrundgang auf die Gesetzeslage. Die Gesamtwohnfläche des städtischen Neubaus soll rund 1170 Quadratmeter betragen. Für 110 Flüchtlinge ist das Gebäude laut Stadtverwaltung konzipiert. Man liege im Zeit- und Kostenplan. Rund 2,63 Millionen Euro soll das Bauprojekt kosten. Knapp 715000 Euro schießt das Land zu.

Kurz nach Ostern dieses Jahres rollten im Bittlerweg die Baumaschinen an, seither ist das Gebäude schon beträchtlich in die Höhe gewachsen. Es gliedert sich in drei getrennte Baukörper mit separaten Eingängen. Fertig sein will die als Generalunternehmer beauftragte Firma Lang-Bau aus Ettlingen im März 2018. Nachdem die Stadt die acht Drei-Zimmer- und neun Zwei-Zimmer-Wohnungen möbliert haben wird, können die Bewohner einziehen. Geplant ist das für April oder Mai. In den 60 Quadratmeter großen Zwei-Zimmer-Wohnungen sollen dann bis zu sechs Personen Platz finden, in den 72 Quadratmeter großen Drei-Zimmer-Appartments dürften bis zu sieben Personen untergebracht werden.

"Wir bauen massiv und keine Holzhütte", unterstrich Oberbauleiter Stefan Kozole von Lang-Bau gestern und verwies zudem auf die geplanten Balkone auf der Südseite, den Spielplatz mit Schaukel, Wippe und anderem Spielgerät, der ebenfalls im Süden liegt und von Bäumen beschattet wird. Ein großer Fahrradunterstellraum soll entstehen, und der Platz für die Mülltonnen soll umgrünt werden. Die 20 Zentimeter dicke Gebäudedämmung soll aus Mineralwolle bestehen, die nicht brennbar ist. Auf dem Flachdach wird eine Photovoltaik-Anlage Strom produzieren. Fünf Wohnungen im Erdgeschoss werden barrierefrei errichtet.

Auch in der Niederbühler Weiherstraße entsteht zurzeit ein Neubau für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Diese wird laut städtischer Pressestelle mit 21 Einzelzimmern und zwölf Doppelzimmern einen anderen Charakter haben, sprich: Sie würde sich wohl eher für Einzelpersonen eignen, während im Bittlerweg eine Belegung vorzugsweise mit Familien naheliegt. Einen Gemeinschaftsraum für ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung oder ähnliche Angebote hat die Stadt im Bittlerweg indes nicht eingeplant. Laut Rieger wird es einen solchen Raum aber in der Weiherstraße geben. Die Entscheidung über die Verteilung von Einzelpersonen und Familien liegt laut städtischer Pressestelle beim Landratsamt: Es gelte, auch die Wünsche und Kapazitäten der anderen Gemeinden zu berücksichtigen.

Die Stadt baut übrigens auf lange Sicht nicht für die Flüchtlinge allein. Der Neubau in Niederbühl wird einmal die alte Obdachlosenunterkunft in der Mühlstraße ersetzen. Die Appartments im Bittlerweg sollen in etwa zehn Jahren als Sozialwohnungen dienen: Dann allerdings für nur noch für 50 Personen.