Vereinsfusion bietet Potenzial für Baugebiet Von Helmut Heck Durmersheim/Rheinstetten - Im Vereinsgefüge von Rheinstetten bahnt sich eine große Veränderung an, deren Folgen sich bis nahe an die Gemarkungsgrenze zu Durmersheim auswirken könnten, und zwar im Tiefgestade. Der 1. SV Mörsch, der TV Mörsch, die Sportfreunde Forchheim, die Freien Turner Forchheim und der SC Neuburgweier wollen ihre Fußballabteilungen zusammenlegen. Über die Fusion wird schon einige Zeit diskutiert. Für die Vereinigung wurde gegen Ende vergangenen Jahres durch zustimmende Mitgliederbeschlüsse in allen fünf Vereinen "der Grundstein gelegt", wie es in einer Mitteilung der Stadt vom 28. Dezember hieß. Es werde aber "noch eine Weile dauern", bis in dem künftigen Großverein zum ersten Mal der Ball rollen wird. Schließlich, so wird Oberbürgermeister Sebastian Schrempp zitiert, handele es sich um "ein Großprojekt, das so noch keiner probiert hat". Die Gründe für das Vorhaben seien "vielfältig", wurde in der Verlautbarung auf den demografischen Wandel, die Zersplitterung der Freizeitangebote, Konkurrenz durch Trendsportarten und die Einführung von Ganztagesschulen hingewiesen, durch die es schwerer werde, Nachwuchs zu gewinnen. Die Fusion soll der Mitteilung zufolge nur die Fußballaktivitäten betreffen. Die Vereine insgesamt, auch mit ihren anderen Abteilungen, zusammenzuführen, wurde für nicht machbar gehalten. Hintergrund Die Anbahnung der Fusion wird, wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, seit 2014 von dem in Stuttgart ansässigen Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung begleitet. Oberbürgermeister Schrempp halte "Stand jetzt" das Jahr 2025 für ein realistisches Zeitziel für den Start des neuen Vereins. Angesiedelt werden soll er auf dem Gelände des TV Mörsch. Mit der Standortfrage wird das Thema für Durmersheim interessant, denn Rheinstetten hat bereits Pläne für die künftige Verwendung der Fußballplätze des SV Mörsch. Sie sollen Baugebiet werden, wenigstens teilweise. Die Sportplätze mitsamt Clubhaus befinden sich hinter dem nördlichen Ende des Heilwalds so nah an der Gemarkungsgrenze zu Durmersheim wie keine andere Rheinstettener Einrichtung. Momentan läuft die Prüfung, ob die Umwandlung der bisher als Grünzäsur ausgewiesenen Vereinsflächen in Wohnbauland zur Erweiterung des Gebiets "Bach West" möglich ist. Das Projekt soll in den Flächennutzungsplan 2030 des Nachbarschaftsverbands Karlsruhe aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang kam die Sache im Gemeinderat von Durmersheim in der letzten Sitzung vor der Sommerpause auf den Tisch. Es galt, eine Stellungnahme zu den Baugebietsplänen abzugeben. Ohne Wortmeldungen stimmte das Gremium der entsprechenden Verwaltungsvorlage zu. Darin wurde das Vorhaben Rheinstettens mit der Stromtrasse in Verbindung gebracht, die sich südlich des SV-Geländes im Tiefgestade über den Heilwald spannt und entlang des Ortsrands von Durmersheim auf die Hardt führt. Bekanntlich dringt Durmersheim darauf, die Überlandstromleitung nach Norden zu rücken, in eine Mittellage zwischen Rheinstetten und Durmersheim. In der Stellungnahme vom Juli erklärte man sich gegenüber Rheinstetten bereit, die "Wunschtrasse" wieder ein Stück näher Richtung Durmersheim zu platzieren. Durch das neue Baugebiet dürften sich keine "Ausschlusskriterien" für die angestrebte neue Stromtrasse ergeben, lautet die Forderung. In Rheinstetten ist man von diesen Bestrebungen nicht angetan. Im Gemeinderat wurde Durmersheim vorgeworfen, nach dem "St.-Floriansprinzip" zu agieren. Außerdem wurde geltend gemacht, dass sich Rheinstetten seinerseits auch auf dem Hochgestade baulich nach Süden ausdehnen könnte. In der Durmersheimer Stellungnahme fand ein anderer Berührungspunkt überhaupt keine Erwähnung. Am Gelände des SV Mörsch endet beziehungsweise beginnt ein Rad- und Fußweg, der für beide Gemeinden seit jeher von Bedeutung ist. Der schmale Pfad, der den Heilwald durchquert, stellt zum Beispiel die kürzeste Verbindung zwischen Rheinstetten und dem Durmersheimer Schwimmbad dar. Er ist besonders in den Sommermonaten gut frequentiert. Würde er durch das Baugebiet gekappt, hätten zahlreiche Nutzer das Nachsehen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben