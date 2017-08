Dachstuhl in Flammen: 100 000 Euro Schaden

Kuppenheim

Hausbrand in Kuppenheim Kuppenheim (red) - In der August-Scherer-Straße in Kuppenheim ist am frühen Freitagmorgen gegen 2.20 Uhr aus noch unbekannter Ursache der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, es entstand aber hoher Sachschaden (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - In der August-Scherer-Straße in Kuppenheim ist am frühen Freitagmorgen gegen 2.20 Uhr aus noch unbekannter Ursache der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, es entstand aber hoher Sachschaden (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bernau

Platino-Werke im Thoma-Museum Bernau (red) - "Mir gefiel die Trennung von Kunst und Leben nicht."- Der Künstler Platino hat aus dieser Erkenntnis das Entstehen seiner Kunst-Räume öffentlich gemacht. Jetzt hat er den Hans-Thoma-Preis des Landes bekommen und stellt in Bernau aus (Foto: pr). » Weitersagen (red) - "Mir gefiel die Trennung von Kunst und Leben nicht."- Der Künstler Platino hat aus dieser Erkenntnis das Entstehen seiner Kunst-Räume öffentlich gemacht. Jetzt hat er den Hans-Thoma-Preis des Landes bekommen und stellt in Bernau aus (Foto: pr). » - Mehr