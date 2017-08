Gleise und Brücke erst mal weg

Rastatt - An der Baustelle des Rastatter Tunnels in Niederbühl hat gestern die Demontage der beschädigten Gleise begonnen, die sich im Zuge der Havarie vor zwei Wochen gefährlich abgesenkt und verbogen hatten. Die Verfüllung des beschädigten Tunnelbereichs war am Morgen abgeschlossen worden. Das heißt: "Im Laufe des Tages können die Bewohner der vier evakuierten Häuser zurückkehren", wie es gegen Mittag auf der Baustelle hieß.

Inklusive dem Propf, der den intakten Tunnel zur Unglücksstelle hin absichert, verschließen jetzt rund 12000 Kubikmeter Beton die Röhre samt Vortriebsmaschine und sichern auch die darüber liegende Strecke gegen weitere Bewegungen ab, informiert die Bahn.

"Wir wissen, dass wir Ihnen einiges zumuten", hatte der Konzernbevollmächtigte Sven Hantel am Abend zuvor bei der Infoveranstaltung in Niederbühl eingeräumt. Aber um den Betrieb der gesperrten Strecke so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können - am 7. Oktober soll es so weit sein -, heißt es auch: Tag und Nacht arbeiten. Belastungen für die Bevölkerung bleiben dabei nicht aus. So weit wie möglich soll die Andienung der Baustelle von der Westseite, also der "anderen" Seite der Gleise erfolgen, und die großen Zweiwegebagger, die die Schienen aus ihrem Bett ziehen, sind auf dem Gleis selbst unterwegs. Doch sei es nicht zu vermeiden, dass auch über Niederbühl erneut Lkws zu und von der Baustelle fahren.

Schweres Gerät ist dort unterwegs, Motoren laufen, und im ehemaligen Garten eines direkt angrenzenden Wohnhauses rattern rhythmische Rammkernsondierungen, die man nochmals ausführt, um den Boden neben der Tunnelröhre genauer zu erkunden. Absacken könne hier aber nichts mehr, versichert Jürgen Kölmel, der Arbeitsgebietsleiter Tunnel.

Rund 150 Meter südlich davon ist damit begonnen worden, den zuletzt gesperrten Fußgängersteg hin zur Mehrzweckhalle teilweise zurückzubauen. Dies sei notwendig, um den hohen Baumaschinen den erforderlichen Raum zu geben - die provisorische Brücke soll aber bis Ende September wieder aufgebaut und dann freigegeben werden.

Zunächst werden die verbogenen Gleise entfernt und rund 400 Schwellen abgebaut, ab heute dann werden rund 2500 Tonnen Schotter und Erdreich ausgehoben, um das Baufeld frei zu machen für die rund 100 Meter lange und einen Meter dicke Betonplatte, die als Grundlage für die Wiederherstellung der Gleise im betroffenen Abschnitt dienen soll. Anschließend können neue Schienen, Schwellen und Schotter eingebaut werden.

Während sich die Bahnverantwortlichen zuversichtlich zeigen, dass der 7. Oktober zur Freigabe der Rheintalbahnstrecke ein "belastbarer" Termin sei und eingehalten werden könne, steht fest, dass es mit der einst geplanten Eröffnung des Tunnels im Jahr 2022 nichts mehr wird. "Den Zeitplan haben wir verlassen", sagte Philipp Langefeld, der Leiter des Bahn-Großprojekts Karlsruhe - Basel, bei der Infoveranstaltung in Niederbühl.

Wie lange das dauert, sei nicht absehbar, denn: "Es ist wichtig, dass wir vorher die Ursache kennen." Nachdem das "Unvorstellbare" passiert sei, so Konzernbevollmächtigter Hantel, müsse man das gründlich aufarbeiten - "auch wenn viele Experten aus der Ferne bereits zu wissen meinen, warum es passiert ist". Jedenfalls habe eine Beweissicherung stattgefunden. Und wie sicher ist der Tunnel später?Auch das eine Frage, die in Niederbühl bewegt. Derzeit werde geprüft, ob ähnlicher Schaden auch an anderer Stelle drohen könnte - schließlich waren die Tübbingringe im Unglücksbereich schon rund eine Woche verbaut, als sie sich setzten und Wasser und Erdreich eindringen ließen -, bislang gebe es aber "keinerlei Anzeichen dafür", betonte Langefelder.

Während der Tunnelbau selbst auf unbestimmte Zeit ruht, werden neben den Reparaturen auch die Arbeiten an der Infrastruktur drumherum fortgesetzt: Auch die Brücke, die in Höhe des Friedhofs dereinst den Stadtteil über die Bahnlinie hinweg mit seiner Mehrzweckhalle und dem Reisigplatz verbindet, werde weitergebaut. Eine Terminzusage gab es aber auch in diesem Fall nicht. Die Sorge von Bewohnern um Schäden, die möglicherweise erst nach Ende der Arbeiten zutage treten, nahm Ortsvorsteher Klaus Föry auf: Nach Abschluss der Maßnahmen müsse - wie die Straßen auch - das Kanalnetz abgefahren und abfotografiert werden, um deren Zustand zu dokumentieren. Entstandenen Schaden, so Sven Hantel, "werden wir auch regulieren".