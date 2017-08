Vielseitiger Künstler mit Humor und Leidenschaft

Rastatt - Seine drei Brüder spielen Fußball, sein Vater ist der beste Torwart im damaligen Landkreis Bruchsal, doch Jürgen Pfeifer hat mit dem Ballsport nichts am Hut. Er verspürt vielmehr einen inneren Drang zum Malen, geht als Schüler mit Zeichenblock und Stift lieber auf die Pirsch. Mit 14 Jahren kauft er sich ein Klavier. Und er liest viel. Fängt irgendwann an, lustige Begebenheiten oder Begriffe seiner Heimatstadt Östringen im Kraichgau aufzuschreiben und diese in humorvolle Prosa-Texte zu kleiden. Wie die von der Kinderkrankheit "Frissl", mit der er jetzt unter 150 Einsendungen einen dritten Platz beim "Gnitzen Griffel" gewonnen hat. Damit heimst er zum dritten Mal einen Preis bei dem Mundartwettbewerb des Arbeitskreises Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe ein.

Durch Bühnenauftritte - oft zusammen mit der Rastatter Mundartdichterin Brigitte Wagner (D'Lumpegrott) - ist der 59-Jährige vielen Rastattern mit seinen heimatgeschichtlichen Erzählungen ein Begriff, wenngleich seine zweite künstlerische Passion eigentlich noch ausgeprägter ist: Jürgen Pfeifer malt Öl-, aber vor allem Aquarellbilder und hat seine Werke bereits bei zahlreichen Ausstellungen präsentiert. Am liebsten malt er sitzend an seinem schönen Jugendstiltisch im Wohnzimmer, das sich im obersten Stockwerk eines Hochhauses befindet. Dort lässt er gerne den Blick in die Ferne schweifen oder schaut auf das beleuchtete Benz-Werk hinab, wenn es dunkel wird. "Das ist wie in Berlin", beschreibt er augenzwinkernd die nächtliche Szenerie mit den unzähligen Lichtern.

Humor hat er reichlich, der Jürgen Pfeifer, er lacht gerne und viel und kann so herrlich erfrischend erzählen, dass es eine Wonne ist, ihm zuzuhören. Den Humor hat er von seinen Eltern geerbt, die beide "sehr unterhaltsam", aber auch bodenständig waren und seine künstlerischen Anfänge daher zunächst skeptisch beäugten.

Eine Mitsängerin im Kirchenchor, die Kunst studiert, bestärkt ihn, weiterzumalen, als sie seine Bilder sieht: "Du hast Talent." Auch sein Kunstlehrer am Gymnasium in Östringen fördert ihn, erzählt Pfeifer. "Ich werde Kunst studieren", nimmt er sich vor, "lern' bloß was Gescheites", mahnen seine Eltern. Er muss zur Bundeswehr und hat Zeit zum Nachdenken. Als er wiederkommt, will er Ägyptologe werden, absolviert aber schließlich eine Ausbildung im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst. Seine Schwester hat ihn darauf gebracht. Es ist keine künstlerische Laufbahn, aber dennoch eine gute Wahl. "Das starke Pflichtgefühl wurde mir zu Hause eingebläut", meint Pfeifer schmunzelnd, daher habe er auch als Beamter "immer ernsthaft und effizient" gearbeitet. Das bleibt nicht ohne Folgen: Er wird schnell befördert. Insgesamt 20 Jahre ist er bei der Stadtverwaltung Rastatt tätig und weitere zehn Jahre bei der Gemeinde Iffezheim als Hauptamtsleiter. In Rastatt organisiert er den ersten Kinosommer und baut das tête-à-tête mit auf. Er belegt in seiner Freizeit Kurse an der VHS und am Künstlerhaus Karlsruhe und wird von Helmut Goettl (ein Schüler von Karl Hubbuch) geschult. Und er besucht zwei Jahre lang Abendkurse an der Kunstschule in Straßburg (école des beaux arts). Die Aquarellmalerei wird seine große Leidenschaft. Daneben schreibt er fleißig weiter an seinen Beobachtungen mit Lokalkolorit in Östringer Mundart, schnappt Sprüche auf, hinterfragt Begriffe - und macht sich so seine eigenen Gedanken. An die 1000 Seiten, so schätzt der Autor, hat er bisher auf seiner alten mechanischen Olympus-Schreibmaschine getippt, die er lieber benutzt als einen modernen Computer. Überhaupt mag er schöne alte Dinge - Bilder, Möbel, Filme - und große Diven der damaligen Zeit wie etwa Marlene Dietrich - die er faszinierend findet, weil sie auf Fotos verrucht und zugleich emphatisch wirkt. Seine Oma stammt aus dem Elsass, schon in jungen Jahren ist er oft in Frankreich, das erklärt seine Affinität zum "savoir vivre". Pfeifer ist nicht nur kulturell anspruchsvoll, sondern auch ein kulinarischer Genießer, der selbst gerne kocht und einen guten Tropfen zu schätzen weißt. Er liebt Chansons und Schallplatten und spielt zuweilen auf seinem weißen E-Piano, eines der wenigen modernen Stücke in seiner Wohnung. Er frischt derzeit sein Repertoire auf, das er nicht mehr so ganz intus hat. "Früher habe ich das Bach-Präludium in c-Moll runterspielen können", berichtet er vom Musikmachen, seiner dritten Leidenschaft.

Und wie war das mit dem Klavier? Er ist jung, wünscht sich ein Klavier zu Weihnachten - und bekommt eine Gitarre, weil ein Geschenk dieser Größenordnung für die siebenköpfige Familie - die Mutter ist Näherin, der Vater Zimmermann - schlichtweg zu teuer ist. Er lernt klassische Gitarre ohne Leidenschaft. Bedient sonntags in Lokalen, trägt Zeitungen aus, bis er genügend Geld zusammen hat, um sich ein gebrauchtes Piano zu kaufen. "Ich habe es in einem Betrag bar bezahlt", berichtet er heute noch stolz.

Aquarelle malen mit Senioren

Seit 1982 lebt Jürgen Pfeifer in Rastatt und will dort auch bleiben: "In Östringen ist Familie, in Rastatt sind meine Freunde." Außerdem schätzt er das kulturelle Angebot der Barockstadt. Der vielseitige Künstler, den ein Schlaganfall vor einigen Jahren in den vorzeitigen Ruhestand zwang, gibt auch heute noch Kurse an diversen Volkshochschulen und Privatunterricht und bringt außerdem älteren Bürgern im Seniorenbüro das Aquarellmalen bei. "Das macht unheimlich Spaß", berichtet er. Ferner engagiert er sich in einem Flüchtlingsprojekt in Rastatt und gestaltet für die Gemeinde Iffezheim alle Jahre wieder die Glückwunschkarten. Pfeifer besucht gerne Galerien, geht ins Theater, ins Fitnessstudio und plant auch wieder Auftritte als Mundart-Akteur.

"Ich habe mich noch keinen Tag gelangweilt", blickt der 59-Jährige auf ausgefüllte Zeiten, neue Interessen und eine Mappe voller angefangener Bilder, die er irgendwann einmal vollenden wird, wenn die Inspiration kommt.

Der Schlaganfall war ein einschneidendes Erlebnis, mit wichtigen persönlichen Erkenntnissen und Konsequenzen: Er gehe jetzt achtsamer mit sich und der Welt um, früher habe er mit vielem gehadert, jetzt sehe er manches gelassener. Er habe seine innere Ruhe gefunden, sagt Jürgen Pfeifer nachdenklich, um gleich darauf wieder herzlich zu lachen, als er gefragt wird, was er gerne einmal von seinem künstlerischen Schaffen der Nachwelt hinterlassen würde: "Zwei richtig gute Bilder", sagt er spontan.