Die Täter überraschen Toshimichi Kurita im Schlaf

Zwei Streifenbeamten kommt die zusammengekauerte Gestalt dann aber wohl doch verdächtig vor: Gegen 10.10 Uhr wollen sie Kurita kontrollieren und machen schließlich die grausige Entdeckung, dass der 27-Jährige erstochen wurde. Heute, also genau 18 Jahre nach dem Verbrechen, sind seine Mörder noch immer auf freiem Fuß. Und bis heute ist auch nicht geklärt, warum der junge Designer aus Nagano sterben musste.

Ein Raubdelikt schloss die Polizei zunächst unmittelbar nach dem Mord aus: Kuritas Geld, Papiere, Kreditkarten und Kamera lagen noch im Rucksack, den er mit einem Schloss an einer Linde angekettet hatte. Wie man später vermutete, wurde Kurita sein eigenes, einfaches "Sicherheitssystem" zum Verhängnis: Er hatte eine Schnur zwischen dem Reißverschluss des Rucksacks und seinem Schlafsack gespannt. Demnach wurde er wohl wach, als die Täter sich an seinem Rucksack zu schaffen machten, und wurde daraufhin von ihnen erstochen. Er hatte Stichverletzungen an der rechten Hand und mehrere im oberen Rücken - tödlich war dann wohl ein Stich in die Halsschlagader.

Schnell ging man auch davon aus, dass der junge Japaner, der sich auf einer Rucksacktour durch Europa befand, von mehreren Tätern getötet wurde. Vermutet wurde außerdem, dass Täter und Opfer sich nicht kannten: Kurita sprach kein Deutsch und nur wenig Englisch. Ein Streit mit einer Zufallsbekanntschaft war also auszuschließen. Ermordet wurde er, das ergaben die Untersuchungen der Gerichtsmedizin, zwischen dem 26. August 1999, 23 Uhr, und dem 27. August 1999, 3 Uhr.

Unmittelbar nach dem Fund von Toshimichi Kuritas Leiche, wird bei der Kriminalpolizei in Rastatt die Ermittlungsgruppe "Murgdamm" gegründet. 15 Beamte der Mordkommission ermitteln in dem Fall. Sie werten kriminaltechnische Sachverhalte aus und gehen anonymen Hinweisen nach - zwischenzeitlich schaltet man ein vertrauliches Telefon für Zeugenaussagen frei, verteilt Zeugenaufrufe in deutscher und russischer Sprache, die Staatsanwaltschaft Baden-Baden setzt gar eine Belohnung von 5000 Euro aus. Vergebens: Die akribischen Ermittlungen verlaufen im Sand.

Auch DNA-Vergleiche - in der Nähe des Tatorts wird eine Schnapsflasche gefunden, an der fremde DNA festgestellt wird - bringen nichts. 84 Personen hatte man dazu aufgefordert, ihre Speichelprobe abzugeben, es findet sich jedoch kein Treffer. Fest steht bislang nur, dass Toshimichi Kurita, ein junger Japaner mit einem Faible für schöne Bahnstrecken, in jener August-Nacht vor 18 Jahren am Murgdamm mit einem 15 Zentimeter langen Messer erstochen wurde und dass die Täter bis heute auf freiem Fuß sind.

"Der Fall ist immer noch offen", sagt Rüdiger Schaupp von der Pressestelle der Polizeidirektion Offenburg. Das bedeute aber nicht, dass die Akten im Keller verstauben. "Wenn es neue Ermittlungsmethoden gibt, kommen diese Fälle alle immer wieder auf den Prüfstand." Gleiches gelte etwa, wenn neue Zusammenhänge auftauchten oder sich Zeugen meldeten, die neue Angaben machen könnten. Was das Verbrechen an Toshimichi Kurita betrifft, sei dies aber bislang nicht der Fall gewesen. Auch wenn neue Täter-DNA ins System aufgenommen wird, werde diese automatisch mit den Proben, die schon vorhanden sind, abgeglichen. "Der Sachstand ist bislang also ausermittelt, es besteht aber die Chance, dass sich irgendwann neue Ermittlungsansätze ergeben", so der Pressesprecher. Vielleicht wird irgendwann also doch noch geklärt, warum der Rucksacktourist sterben musste.