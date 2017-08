Helfer am Altar

Durmersheim - Acht Ministranten gibt es in der Pfarrei St. Bernhard innerhalb der Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein. Neuzugänge für die Altarassistenz in der Wallfahrtskirche halten sich in Grenzen, denn die Anzahl katholischer Kinder ist in dieser Kirchengemeinde aktuell gering, wie seitens der Pfarrei zu erfahren war.

Mitunter seien zudem Eltern interessierter Kinder oft nicht bereit, das Ehrenamt der Sprösslinge mitzutragen. Der Verzicht auf das Ausschlafen am Wochenende zugunsten der Gottesdienstteilnahme wirkt sich im Fall eines ganz jungen Messdieners zumindest auf einen Elternteil aus.

Minis, wie man die Helfer am Altar salopp abkürzt, sind laut Philipp Brutscher, Referent für Ministrantenpastoral der Erzdiözese Freiburg, "ein wichtiger Teil beim Gottesdienst; die Kinder und Jugendlichen im Alter von neun bis 18 Jahren handeln als Gemeinderepräsentanten in aktiver Teilhabe am Gottesdienst wie Lektoren, Kommunionhelfer, Chöre und Bands". Mit dem Empfang der Erstkommunion steht die Tür offen, als Assistent des Pfarrers tätig zu werden.

Andrea Ipach hatte sich in der dritten Grundschulklasse während der Erstkommunionvorbereitung entschieden, bei den Minis in St. Bernhard mitzumachen. Die heute 19-Jährige ist seit 2014 Oberministrantin im Duo mit ihrer Kollegin Isabel Benz. "Wir sind eine tolle Gruppe, haben Spaß an gemeinsamen Projekten und freuen uns über neue Freundschaften", sagt sie über die Messdienerschar der Wallfahrtskirche. Apropos "dienen": Das Wort ist die Übersetzung des lateinischen "ministrare". Die Helfer des Pfarrers, die beim Gottesdienst ebenfalls ein liturgisches Gewand tragen, bringen Brot, Wein und Wasser zum Altar, läuten bei den Wandlungsworten die Schellen und sammeln die Kollekte ein. Bleibt man im Lateinischen, eröffnet sich ein Spektrum an Titeln, welche die Aufgaben der Minis beschreiben. Als Libriferar halten sie liturgische Bücher bereit, tragen als Thuriferar das Weihrauchfass, als Ceroferar Kerzen und als Kruziferar das Vortragekreuz. "Es ist nie nur allein der Altardienst, der für Minis interessant ist; ,mehr als Messdiener' sind die Ministranten der Erzdiözese", sagt Philipp Brutscher.

Carina Wacker, Jugendreferentin des Dekanats Rastatt, erklärt: "Es sind auch Spiel, Spaß, gemeinsame Unternehmungen, Gruppenstunden, Ferienlager und besondere Angebote, die Kinder und Jugendliche motivieren, sonntags mal früher aufzustehen und sich ehrenamtlich zu engagieren." Zu den Angeboten gehören Hüttenwochenenden, größere Ausflüge, Entdeckungs-, Kanu- und Wandertouren, Kino, Grillnachmittage, Weihnachtsmarktbesuche und sogar eine Romwallfahrt.

Die nächste Pilgerreise in die Ewige Stadt findet vom 29. Juli bis 4. August 2018 statt. "Wenn man solche Höhepunkte in einer Gemeinschaft erleben kann, die aus Freunden, Gleichaltrigen und Schulkameraden besteht, dann gibt es doch eigentlich nichts Besseres", meint Wacker.

2015 zählte man im Dekanat Rastatt 511 aktive Ministranten. 57 davon dienen innerhalb der Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein. In St. Dionysius in Durmersheim sind es zehn Jugendliche, 14 in Herz Jesu im Ortsteil Würmersheim und 25 in St. Andreas in Au.