Partylöwe mit Mallorca-Faible

Muggensturm - Dass er einmal mit Mallorca-Stars auf der beliebten Urlaubsinsel in einer WG wohnen würde, hat sich der Muggensturmer Thomas Schenkel vor einigen Jahren wohl nicht träumen lassen. Doch seit der 32-Jährige mit seinem Unternehmen Party Events Baden regelmäßig die Mallorcaparty Baden veranstaltet und die Sänger nach Bietigheim holt, ist er mit den meisten Künstlern per du. Sogar richtige Freundschaften haben sich entwickelt - zum Beispiel mit Sänger Ikke Hüftgold.

Doch von vorne: Seit er 18 Jahre alt ist, besucht Schenkel die spanische Insel regelmäßig und wollte das Partyfeeling auch nach Hause bringen. "Damals gab es Mallorcapartys nur mit DJs", erinnert er sich. Seine Idee: die Ballermann-Künstler in Deutschland auftreten zu lassen. Fast ein Jahr plante Schenkel, damals noch mit zwei weiteren Mitstreitern, das Event, das 2011 stattfand. Er schaute sich Sänger auf der Bühne an und buchte fünf Acts für die Party. "Es war ein mäßiger Erfolg", blickt der gelernte Versicherungskaufmann, der ein Versicherungsbüro in Malsch hat, auf 1000 Besucher in der Bietigheimer Festhalle zurück.

Er machte dennoch weiter. 2014 kamen schon zwischen 2300 bis 2400 Menschen, 2015 und 2016 war die Bietigheimer Festhalle, die rund 3000 Menschen fasst, ausverkauft. Für dieses Jahr gibt es zwar noch Tickets, aber Schenkel ist sich sicher: Auch dieses Jahr werden alle Eintrittskarten verkauft werden.

"Mittlerweile weiß man, dass die Leute kommen", erzählt Schenkel. Das sei anfangs anders gewesen. Der Muggensturmer ging ein ziemliches Risiko ein. "Die Gagen für die Künstler sind relativ hoch", erklärt er. Rund 50 000 Euro Budget plant er für eine Party ein, inklusive Lohn für die Sänger, Hallenmiete, Gema-Gebühren und Security.

Anfangs seien viele auf den Zug aufgesprungen und hätten auch solche Events rund um die beliennbte Ferieninsel veranstaltet, erinnert sich Schenkel. Mittlerweile sind sie in der Region alleiniger Ausrichter von Mallorcapartys. Daneben gibt es einmal im Jahr eine Après-Ski-Party, die 90er Party Baden sowie rund fünfmal pro Jahr Busse zum Frühlingsfest und Cannstatter Wasen in Stuttgart.

"Mittlerweile sind wir Profis im Vorbereiten", sagt Schenkel und grinst. Vier Monate Zeit braucht sein Unternehmen, um alles auf die Beine zu stellen. Zuerst müsse man einen Termin finden, an dem alle Künstler Zeit haben. Dann starte die Werbephase. Auch die Suche von Sponsoren, Partnern und einem geeigneten Veranstaltungsort gehören zur Planung. Ein Monat vor dem Event bucht Schenkel zudem die Hotels für die Künstler, erstellt einen Plan, wer wann mit dem Soundcheck dran ist und überprüft, welche Wünsche der jeweilige Sänger erfüllt haben will - zum Beispiel spezielle Getränke. "Zwei Tage vor der Veranstaltung bin ich in der Halle vor Ort."

Davon bekommen die Partygänger, die aus ganz Deutschland kommen, nichts mit. Sie feiern einige Stunden mit ihren Stars und scheinen begeistert. Doch was ist Thomas Schenkels Erfolgsrezept? Immerhin konnte sich sein Unternehmen seit 2011 mit den Mallorcapartys in der Region behaupten. Jahrelang hat der Muggensturmer regelmäßig am Ballermann Urlaub gemacht. Seit er die Events veranstaltet, ist er noch öfter auf der Insel - zehn- bis 15-mal pro Jahr. "Ich sehe also, was dort funktioniert und wer auf der Bühne bei den Leuten ankommt." Zu seinen Partys bekommt Schenkel außerdem viel Feedback, das er sich zu Herzen nimmt und versucht, umzusetzen. Schnelles Geld will er mit seinen Events nicht machen, sagt er, sondern den Menschen etwas Einzigartiges bieten. Und noch ein Punkt scheint ihm wichtig für den Erfolg zu sein: "Wir machen das aus Leidenschaft, haben unser Hobby zum Beruf gemacht." Eine Rockveranstaltung würde Schenkel hingegen nie anbieten. "Das habe ich in meiner Jugend nicht gehört, da habe ich keine Ahnung von."

Dass Schenkel selbst ein Partylöwe ist, scheint ebenso eine große Rolle zu spielen. "Schließlich sollte man Spaß in seinem Job haben. Hat man keine Lust, dann wirkt sich das auf die Arbeit aus."

Mittlerweile hat er viele Künstler persönlich kennengelernt, zählt einige sogar zu seinem Freundeskreis. Zusammen mit Ikke Hüftgold, mit dem er auf Mallorca in einer WG lebt, hat er sogar eine Booking-Firma gegründet, die die Künstler deutschlandweit vermarktet. "Wir sind einfach auf einer Wellenlänge", beschreibt der 32-Jährige die Freundschaft.

Neben Ikke Hüftgold treten bei der nächsten Mallorcaparty am Samstag, 16. September, in der Bietigheimer Festhalle Mickie Krause, Mia Julia, Lorenz Büffel, Honk, Rick Arena, Marry und Tobee auf. Dass die Events einmal so ein Ausmaß annehmen und vor allem, dass sie bereits zum siebten Mal stattfinden, hätte sich der Muggensturmer nicht träumen lassen. "Jetzt wollen wir die zehn Jahre vollmachen", gibt er als Ziel aus.

