Arbeiten sollen Ende 2018 abgeschlossen sein

Rastatt

Niederbühl: Betonplatte kürzer Rastatt (dpa/red) - Die Deutsche Bahn beginnt mit dem Bau einer Stahlbetonplatte über dem beschädigten Tunnel der Rheintalbahn in Niederbühl. Dazu werde jetzt eine Baugrube ausgehoben, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Sie werde nun 100 statt 120 Meter lang (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa/red) - Die Deutsche Bahn beginnt mit dem Bau einer Stahlbetonplatte über dem beschädigten Tunnel der Rheintalbahn in Niederbühl. Dazu werde jetzt eine Baugrube ausgehoben, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Sie werde nun 100 statt 120 Meter lang (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Gleise werden demontiert Rastatt (dm) - An der Baustelle des Rastatter Tunnels in Niederbühl hat die Demontage der beschädigten Gleise begonnen, die sich im Zuge der Havarie vor zwei Wochen gefährlich abgesenkt und verbogen hatten. Vorübergehend muss auch die Fußgängerbrücke zurückgebaut werden (Foto: fuv). » Weitersagen (dm) - An der Baustelle des Rastatter Tunnels in Niederbühl hat die Demontage der beschädigten Gleise begonnen, die sich im Zuge der Havarie vor zwei Wochen gefährlich abgesenkt und verbogen hatten. Vorübergehend muss auch die Fußgängerbrücke zurückgebaut werden (Foto: fuv). » - Mehr

Forbach

Aus Nigeria ins Murgtal Forbach (mm) - Pfarrer Innocent Oyibo aus Nigeria macht derzeit Arbeitsurlaub im Murgtal. Dort vertritt er Pfarrer Thomas Holler von der katholischen Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach. Im BT erzählt er über den schwierigen Umgang mit Islamisten in seiner Heimat (Foto: Vogt). » Weitersagen (mm) - Pfarrer Innocent Oyibo aus Nigeria macht derzeit Arbeitsurlaub im Murgtal. Dort vertritt er Pfarrer Thomas Holler von der katholischen Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach. Im BT erzählt er über den schwierigen Umgang mit Islamisten in seiner Heimat (Foto: Vogt). » - Mehr

Karlsruhe

KSC empfängt Halleschen FC Karlsruhe (red) - Es ist das erste Drittligaspiel für den Karlsruher SC (Foto: GES) nach der Trennung von Marc-Patrick Meister. Und die Siegchancen scheinen ganz gut zu stehen. Schließlich ist Gegner Hallescher FC noch schlechter in die Saison gestartet als die Badener. » Weitersagen (red) - Es ist das erste Drittligaspiel für den Karlsruher SC (Foto: GES) nach der Trennung von Marc-Patrick Meister. Und die Siegchancen scheinen ganz gut zu stehen. Schließlich ist Gegner Hallescher FC noch schlechter in die Saison gestartet als die Badener. » - Mehr