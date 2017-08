Hunderte Besucher schnuppern Festungsluft

Mehrere sachkundige Führer wechselten sich ab bei den stündlich angebotenen Rundgängen durch die unterirdische Anlage, von der etwa 500 Meter begehbar sind. Für den Fall, dass der Andrang zu groß geworden wäre, hätten sie sich an verschiedene Plätze im Rastatter Untergrund begeben und den vorbeikommenden Besuchern interessante Details erzählt, zum Beispiel dass die Kasematten nach der Niederschlagung der Revolution als Gefängnis gedient haben und die abtrünnigen badischen Soldaten auf engstem Raum eingesperrt wurden. Die meisten von ihnen mussten tagelang stehen und viele von ihnen bezahlten ihren Willen zur Freiheit mit dem Tod. Diese Ereignisse stoßen offenbar zunehmend auf Interesse, "letztes Wochenende kamen zu einer kostenpflichtigen Führung, bei der jeder Besucher fünf Euro bezahlt hat, etwa 80 Menschen", betonte Dieter Wolf, der Vorsitzende des Historischen Vereins gegenüber dem Badischen Tagblatt.

Den Besuchern am gestrigen Sonntag wurden mehr als historische Fakten geboten. Unter anderem wurden sie von Vereinsmitgliedern in Kleidung, wie sie im 19. Jahrhundert getragen wurde, begrüßt. "Schon nach dem Anziehen des Kleides war ich verschwitzt", sagte Petra Tremmel, die in einem Biedermeierkostüm gekommen war. Zum Abkühlen stieg sie ab und zu hinab in die Kasematten-Gänge, in denen durchgehend erfrischende Temperaturen von 18 Grad herrschen.

Besucher, die auf die nächste Führung warteten, konnten Kaffee trinken und selbst gebackenen Kuchen essen, den zehn ehrenamtliche Helfer und Mitglieder der Siedlergemeinschaft vorbereitet hatten. Sie hatten auch Bierbänke mitgebracht und Zelte aufgebaut. Die "Siedler-Buben" helfen auch mit bei der Instandsetzung des Cavalier I, an dem in den vergangenen Wochen die ersten Arbeiten begonnen haben und viele fleißige Hände den Pflanzenbewuchs entfernt haben (wir berichteten). "Besichtigungen sind dort noch nicht möglich", erklärte Dieter Wolf, "dies ist erst möglich, wenn das Gebäude vom derzeitigen Besitzer offiziell an die Stadt übergeben worden ist".

Unter den Gästen des Festungsfests begrüßte der Historische Verein auch Prof. Ludwig Theodor Heuss, den Enkel des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, der bei einer Wahlkampfveranstaltung der FDP in Rastatt war. Ein Vorfahre von ihm, Fritz Heuss, war eine führende Figur in der Badischen Revolution und in den Kasematten inhaftiert.