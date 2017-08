Sanierung des Zollhauses beendet Au am Rhein (HH) - Das Baugerüst an der Gaststätte "Zollhaus" ist verschwunden, die Sanierung ist abgeschlossen. Es müssten nur noch ein paar Aufräumarbeiten erledigt werden, erklärte Bürgermeisterin Veronika Laukart gestern auf Nachfrage unserer Zeitung. Sie erwähnte dabei, dass es in dem Anwesen gerade einen Wasserrohrbruch gegeben habe, der aber nicht mit den Renovierungsarbeiten in Zusammenhang stehe. Man sei dabei, das Malheur zu beheben, der Wirtschaftsbetrieb sei nicht beeinträchtigt. (HH) - Das Baugerüst an der Gaststätte "Zollhaus" ist verschwunden, die Sanierung ist abgeschlossen. Es müssten nur noch ein paar Aufräumarbeiten erledigt werden, erklärte Bürgermeisterin Veronika Laukart gestern auf Nachfrage unserer Zeitung. Sie erwähnte dabei, dass es in dem Anwesen gerade einen Wasserrohrbruch gegeben habe, der aber nicht mit den Renovierungsarbeiten in Zusammenhang stehe. Man sei dabei, das Malheur zu beheben, der Wirtschaftsbetrieb sei nicht beeinträchtigt. Das war auch während der rund dreimonatigen Sanierung der Fall, das Lokal war nur geringfügig betroffen, etwa durch die abgehängte Fassade. Nun ist das Gerüst weg und der neue Anstrich des Hauses unverstellt sichtbar. "Ich denke, es sieht gut aus", äußerte sich Laukart zufrieden. Das gilt genauso für die Kosten. Erneuert wurden die Fassade und das Dach des ursprünglichen Zollamts, das als Mittelteil des heutigen Gebäudes noch zu erkennen ist. Gemäß den im Gemeinderat vorgenommenen Auftragsvergaben lag der Kostenrahmen bei 153 000 Euro. Dieser sei eingehalten worden. Verwaltung und Gemeinderat haben sich inzwischen einem neuen Thema zugewandt, das mit der direkten Umgebung des Zollhauses zu tun hat. Au am Rhein gehört noch ein großer Teil des Uferbereichs, auch jener, auf dem besonders jetzt im Sommer viele Autos und Wohnmobile von Leuten parken, die am Rhein ein wenig Freizeit verbringen wollen. Auch ein kleiner Außenposten der Gaststätte "Zollhaus" befindet sich dort und die Anlegestelle der Fähre "Baden-Pfalz". Die Stadt Rheinstetten, deren Ortsteil Neuburgweier am nächsten liegt, würde dem Drang der Menschen zum Rheinufer gerne mit einer Art Uferpromenade Rechnung tragen. Die Stadt hat deshalb bei der Gemeinde Au wegen eines Geländetauschs angeklopft. Wie Bürgermeisterin Laukart gestern auf eine diesbezügliche Nachfrage erklärte, sei vereinbart worden, in dieser Sache einen Arbeitskreis aus Mitgliedern beider Gemeinderäte zu bilden. Dieses Gremium werde sich Ende September zum ersten Mal treffen. Der Frage, ob von Auer Seite Bereitschaft bestehe, Grund und Boden herzugeben, wich Laukart mit der diplomatischen Antwort aus: "Wir sind für Gespräche offen."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Kreuzfahrt unter Billigflagge Rastatt (HH) - Vorne am Bug flattert eine Deutschlandfahne. Doch das hat nicht viel zu bedeuten. Tatsächlich fährt das Flusskreuzfahrtschiff "Scenic Juwel" nämlich unter der Billigflagge von Malta auf dem Rhein - so wie die meisten anderen Touristen-Schiffe (Foto: H. Heck). » Weitersagen (HH) - Vorne am Bug flattert eine Deutschlandfahne. Doch das hat nicht viel zu bedeuten. Tatsächlich fährt das Flusskreuzfahrtschiff "Scenic Juwel" nämlich unter der Billigflagge von Malta auf dem Rhein - so wie die meisten anderen Touristen-Schiffe (Foto: H. Heck). » - Mehr Rastatt

Schilder führen in die Irre Rastatt (HH) - So mancher Radfahrer hat sich bei Touren in der Region verpflanzt, wenn er nicht ortskundig war und sich auf die Schilder für Radwege verlassen hat. Nicht nur, dass die Schilder oft in die falsche Richtung zeigen, auch Umwege müssen in Kauf genommen werden (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - So mancher Radfahrer hat sich bei Touren in der Region verpflanzt, wenn er nicht ortskundig war und sich auf die Schilder für Radwege verlassen hat. Nicht nur, dass die Schilder oft in die falsche Richtung zeigen, auch Umwege müssen in Kauf genommen werden (Foto: HH). » - Mehr