82 000 Besucher beim Theatersommer

(red) - Auf Deutschlands größter Freilichtbühne ist am Sonntag die 111. Saison zu Ende gegangen. 30 Veranstaltungen lockten von Mitte Juni bis Ende August rund 82000 (Vorjahr: 74500) Besucher ins Theaterdorf Ötigheim. "Wir freuen uns sehr, dass wir 2017 deutlich mehr Besucher auf unserer Freilichtbühne begrüßen durften als im Vorjahr", zieht Geschäftsstellenleiter Marc Moll Bilanz. "Wir können eine Auslastung von insgesamt 78 Prozent (Vorjahr: 71 Prozent) verzeichnen und sind sehr zufrieden." "Luther", von den Volksschauspielen aus Anlass des Reformationsjubiläums bei Felix Mitterer in Auftrag gegeben und von Rebekka Stanzel inszeniert, sahen 34300 Besucher in elf Vorstellungen, was einer Auslastung von 89 Prozent entspricht. William Shakespeares "Sommernachtstraum" lockte bei fünf Aufführungen 11000 Besucher (Auslastung: 62 Prozent). 6600 Klassikfans pilgerten zu den Festlichen Konzerten (Auslastung: 95 Prozent). "Dschungelbuch - Das Musical" wiederum war schon Wochen vor Saisonstart ausverkauft (13000 Besucher). Auch die Gastspiele sorgten 2017 für großen Besucherandrang. Für das höchste Aufkommen an einem Abend sorgte mit rund 3000 Besuchern "The Queen Night". Marshall & Alexander wurden in drei Konzerten von 7500 Fans bejubelt. Bei der großen "Schlager-Stargala" waren die Plätze zu 65 Prozent gefüllt, die beiden Konzertabende mit ORSO lockten je 2500 Besucher an, "One Night of ABBA" rund 1500.

Für die Saison 2018 stehen unter anderem auf dem Programm: "Der Vogelhändler" von Carl Zeller, "Der Name der Rose" nach Umberto Eco (ein Publikumsrenner im Jahr 2013) und nochmals das "Dschungelbuch".