Wirrungen um Plakatierung Von Daniel Melcher Rastatt - Dass die Köpfe von Gabriele Katzmarek und Manuel Hummel, den Bundestagskandidaten von SPD und Grünen, auf städtischen Wahlplakatständern kleiner ausfallen als die ihrer Mitbewerber, ist nicht als Ausdruck von Bescheidenheit zu werten. Das Gleiche gilt für den Umstand, dass Plakate von Kai Whittaker (CDU), Rolf Pilarski (FDP) und Norbert Masson (Die Linke) zwischenzeitlich verschwunden waren. Es sind Folgen von Wirrungen, die die Verwaltung mit einer neuen Vorgabe auslöste, die sie inzwischen wieder zurückgenommen hat. Von außen betrachtet eine Posse, hat der Vorgang bei den Betroffenen einigen Ärger ausgelöst. Anders als gewohnt wollte die Stadtverwaltung per Schreiben vom 1. August dieses Mal die Plakate auf den rund 30 von ihr bereitgestellten Ständern auf DIN-A2 beschränkt wissen - also eine Einheit kleiner als das lange übliche DIN-A1-Format, das die Parteien auch auf ihren eigenen Plakatständern verwenden. Warum? Weil man alle 21 in Baden-Württemberg zur Wahl zugelassenen Parteien auf den städtischen Wänden gleich behandeln wolle und dies aus Platzgründen nur mit DIN-A2 funktioniere. Nun hielten sich manch Verantwortliche nicht daran beziehungsweise haben das gar nicht registriert - man kennt ja als "alter Hase" die Regeln, da schaut man vielleicht nicht mehr so genau hin -, andere, wie die SPD und die Grünen, haben nochmals nachgefragt und die Vorgabe dann auch ernst genommen. Beide mussten, wie dem BT berichtet wurde, extra eine andere Druckerei anheuern, weil das unübliche Format beim Großauftragnehmer schlicht nicht im Angebot war. CDU und FDP wiederum plakatierten zunächst die übliche, also falsche Größe. FDP-Kreisvorsitzender Hermann Hartmann, für die Plakatierung der Liberalen zuständig, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits alle städtischen Wände bestückt. Eine Frist zum Abhängen verpasste er urlaubsbedingt, wie er berichtet, dann schritt die Verwaltung ein und ließ sie entfernen, genauso wie die betreffenden Plakate von CDU und "Die Linke". Beim CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Patrik Hauns meldeten sich unterdessen Parteifreunde, weil sie glaubten, Plakate seien gestohlen worden. Dann, am 24. August, wurde ein von Bürgermeister Wolfgang Hartweg unterzeichnetes Schreiben versandt, wonach "aufgrund der großen Anzahl an Rückfragen" die Formatregel wieder geändert wurde - zurück auf DIN-A1. Gültig ist dies aber nur für Parteien, die eigene Wahlkreiskandidaten aufbieten. Durch die Bank wundert man sich derweil über die "Extrawurst" aus Rastatt. Bei der SPD ärgert man sich neben dem unnötigen Sonderdruck über den Mehraufwand, den die ehrenamtlichen Helfer haben, wenn sie die kleineren nun durch größere Plakate ersetzen wollen, wie Renate Schwarz vom Abgeordnetenbüro mitteilt. Grünen-Kandidat Hummel sieht die Chancengleichheit, die auf den städtischen Ständern herrschen sollte, nicht gewährleistet. Wie soll er nun das kleinere gegen ein größeres Plakat tauschen, wenn rechts und links von ihm schon die Mitbewerber hängen? Überkleben geht ja auch nicht ... "Wir bitten, die bereits entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen", heißt es in Hartwegs Schreiben zu dem Wirrwarr. Mit eventuellen Kostenerstattungen kann indes nicht gerechnet werden, wie es gestern auf Anfrage des BT hieß. Fürs Entfernen - und dann auch wieder Anbringen - nachträglich zulässiger A1-Plakate fielen beim Bauhof im Übrigen 38 Personenstunden und entsprechende Fahrtkosten an - etwa 1800 Euro. Darin enthalten sei auch das Abhängen von überzähligen Plakaten einer Partei.

