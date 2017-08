"Ein wahnsinniges Glücksgefühl"

"Das deutsche Schulsystem und ich - das hat nie so recht zusammengepasst", meint der junge Rastatter und fährt sich durchs Haar. Und so führte sein Weg vom Rastatter Ludwig-Wilhelm-Gymnasium (LWG) an die Klosterschule vom Heiligen Grab in Baden-Baden, an die Realschule Iffezheim und schließlich zurück nach Rastatt - an die Anne-Frank-Schule, die er aber in der zwölften Klasse verließ. "Da wusste ich dann aber, wo es hingehen soll. Also ans Theater."

Erste Bühnenerfahrungen sammelte Jannik Hinsch schon recht früh am LWG - "für die Theater-AG sei ich aber zu undiszipliniert, hieß es damals", erzählt er. Mit 14 "heuerte" Hinsch dann beim Jugendclub U22 des Baden-Badener Theaters an. "Meine Mutter hat damals eine Anzeige entdeckt." Nach einem Einsteigerworkshop wurde der Rastatter Mitglied. "Im ersten Jahr haben wir ein Stück entwickelt, ,Zu schön für diese Welt' hieß es. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, um weiter zu machen." Mit 15 fuhr Hinsch mit zum Theatertreffen der Jugend nach Berlin. Ein Stipendium, das er mit 16 Jahren bekam, bot die Chance, weitere Erfahrungen zu sammeln - und zementierte gleichzeitig den Wunsch, Schauspieler zu werden. "Je ernsthafter es wurde, desto mehr Spaß machte es mir. So ein Gefühl kannte ich bis dahin nicht."

Hinsch beschloss, sich an Schauspielschulen zu bewerben - auch, wenn das hieß, die Anne-Frank-Schule in der zwölften Klasse zu verlassen. "Eigentlich waren diese ersten Bewerbungen erst mal ein Test für mich." Nach einem "Fiasko" bei der Aufnahmeprüfung in Hamburg (Hinsch: "Ich war zu schlecht vorbereitet. Das Auswahlverfahren dort lag mir aber auch nicht.") und einer abgesagten Prüfung in Berlin ("Die hätte ich aufgrund der schlechten Vorbereitung eh nicht geschafft.") fuhr der Rastatter vier Monate später nach Leipzig. Ziel: die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn-Bartholdy", eine von 13 staatlichen Schauspielschulen in Deutschland.

"Wer wirklich Schauspieler werden will", so rät Hinsch, "sollte es an einer staatlichen Schule probieren. Auch, wenn die Aufnahmeprüfungen hart sind und man es nicht gleich im ersten Anlauf schafft. Wer in die zweite Runde kommt, der kann sich sicher sein, dass er mit seinem Berufswunsch nicht ganz so verkehrt liegt."

Zwei Monologe habe er damals für das Vorsprechen in Leipzig vorbereitet: "Einmal eine Stelle aus Georg Büchners ,Woyzek' und einmal einen Monolog aus "Jubiläum" von George Tabori. Einstudiert habe er sie selbst, fremde Hilfe wollte er nicht in Anspruch nehmen. "Andere machen das. Aber hätte ich einen Regisseur gefragt, hätte der mich eventuell überinszeniert. Na ja, um ehrlich zu sein, habe ich mich auch ein bisschen geniert." Hinsch rät allen zukünftigen Bewerbern, sich nicht zu viel vorzunehmen. "Der ,Woyzek' war vielleicht eine Nummer zu groß." Dennoch verständlich, dass Hinsch einen Monolog daraus auswählte: "Es ist einfach eine meiner Lieblingsrollen." Dicht gefolgt von einem Klassiker: William Shakespeares "Hamlet".

Es gehe bei der Aufnahmeprüfung nicht um Perfektion. "Die Dozenten müssen einfach etwas in einem Bewerber sehen. Er muss sie interessieren. Es muss aber auch irgendwie erkennbar sein, dass er ausbildbar ist." Offenbar hatten die Profis in Leipzig Lust, mit dem Rastatter zu arbeiten: Schon nach der zweiten Runde, erhielt Hinsch einen der begehrten Studienplätze. "Das war ein wahnsinniges Glücksgefühl." Und auch ein Stück weit Bestätigung: "In der Schule lief es ja nie so reibungslos bei mir. Jetzt wusste ich, dass ich nicht ganz verkehrt bin."

Seine Glückssträhne hält bis heute an. Nach vier Jahren und acht Semestern ist Jannik Hinsch inzwischen ausgebildeter Schauspieler, nur die Masterarbeit fehlt noch. Für die kommenden drei Jahre hat er ein Engagement am Staatsschauspiel Dresden ergattert -, wo er mit acht seiner Mitstudenten schon in den vergangenen zwei Jahren im sogenannten "Studio" arbeitete. "Jeder von uns hat ein Engagement bekommen - an Bühnen in ganz Deutschland."

Wo er sich in zehn Jahren sieht? "Erstens hätte ich gerne Familie. Und zweitens möchte ich dann an einem gesellschaftlich relevanten Theater arbeiten, an dem vieles möglich ist." Wohin ihn sein Weg führt, weiß Jannik Hinsch noch nicht, gleicht das Schauspielerleben doch manchmal einem Nomadendasein. "Auch Film ist durchaus ein großes Thema." Fest stehe aber, dass er weiterhin in seinem Beruf arbeiten will. "Denn das ist wirklich ganz genau mein Ding."