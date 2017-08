Neuer Besitzer - gleiches Metier Von Helmut Heck Durmersheim - Etwa fünf Jahre lang gehörte das Gelände der ehemaligen Möbelwerke Moser in Durmersheim einem "Projektentwickler mit dem Schwerpunkt Gewerbeimmobilien". So beschreibt sich die Firma Aurelis selbst, die für die Wiedernutzbarmachung der Brache 2012 mit der Gemeinde einen städtebaulichen Vertrag geschlossen und zwei Jahre später einen Bebauungsplan bekommen hat, der ein Logistikzentrum ermöglichte. Wie bereits berichtet, hat Aurelis das Areal vor einigen Monaten verkauft. Wie jetzt bekanntwurde, ist eine Firma im Rennen, deren Geschäftszweck wenig Unterschied zur Vorgängerin erkennen lässt. Die neue Firma, eine international tätige amerikanische Immobilien-Gruppe namens Panattoni, bezeichnet sich als "Full-Service-Entwickler für Logistik- und Industrieimmobilien". Ob Panattoni der neue Käufer ist oder nur im Auftrag eines Dritten handelt, ist bislang nicht bekannt. Dass das Unternehmen auf dem Moser-Areal aktiv werden will, lässt sich aber aus einer Antwort schließen, die das BT auf eine diesbezügliche Anfrage erhalten hat. Gerichtet war das Auskunftsersuchen an eine Kommunikationsagentur, die auf der Internetseite von Panattoni als Kontakt für Presseanfragen genannt wird. Über diesen Weg ließ das Unternehmen vor wenigen Tagen auf unsere Anfrage hin erklären, dass Panattoni in der nächsten Woche über das Vorhaben in Durmersheim mit einer Pressemitteilung informieren wolle. In Deutschland unterhält das Unternehmen laut seiner Homepage Vertretungen in Hamburg, München und Mannheim, die Europazentrale ist in Warschau. Unter der Rubrik "Unsere Projekte" werden auf der Internetseite reihenweise realisierte Logistikimmobilien gezeigt. Der auf Betreiben von Aurelis erstellte Bebauungsplan für ein Logistikzentrum in Durmersheim war im März 2014 vom Gemeinderat verabschiedet worden. Fast drei Jahre lang suchte Aurelis ohne Erfolg nach einem Interessenten. So kam es, dass nun anscheinend ein Entwickler den nächsten ablöst. Darüber ist in Vergessenheit geraten, dass die Gemeinde im Dezember 2002 unter dem damaligen Bürgermeister Rüdiger Schäfer einen Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet Ost unter Einbeziehung des Moser-Geländes auf den Weg gebracht hatte. Es sollte sich von der Bahnlinie bis an die neue B36 erstrecken und fast 20 Hektar groß werden. Im Juli 2005 wurde ein Vorentwurf gebilligt und mit der Offenlage das Genehmigungsverfahren eingeleitet. Dieses wurde aber nie abgeschlossen. Im Sommer 2006 wurde Andreas Augustin zum Bürgermeister der Hardtgemeinde gewählt. Im Dezember 2007 wurde ein neuer Bebauungsplan "Gewerbegebiet Ost" in Auftrag gegeben, das Moser-Areal allerdings wurde diesmal außen vor gelassen. Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet wartet also noch auf seine Vollendung. Der Bebauungsplan für das Logistikzentrum hingegen hat seit drei Jahren Rechtskraft. Im Selbstporträt auf der Panattoni-Internetseite fällt dann doch ein Unterschied zur Vorbesitzerin Aurelis auf. Mit dem Satz "wir entwickeln, wenn andere die Schublade schließen", erweckt Panattoni den Eindruck, Problemlöser für schwierige Fälle zu sein.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Überraschende Finalbegegnungen Gaggenau (red) - Zum sechsten Mal hat der TC Blau-Weiß Gaggenau den Murgtal-Cup ausgetragen. An dem überregionalen Leistungsklassen-Turnier nahmen 66 Tennisspieler teil. Höhepunkte waren die Frauen- und Männerfinals, die mit Überraschungen endeten (Foto. TCBW). » Weitersagen (red) - Zum sechsten Mal hat der TC Blau-Weiß Gaggenau den Murgtal-Cup ausgetragen. An dem überregionalen Leistungsklassen-Turnier nahmen 66 Tennisspieler teil. Höhepunkte waren die Frauen- und Männerfinals, die mit Überraschungen endeten (Foto. TCBW). » - Mehr Ottersweier

Fünf Läden an einer Straße Ottersweier (jo) - Nirgendwo anders im Landkreis Rastatt ist die Hofladendichte so hoch wie in Ottersweier. Der kleine Ortsteil Haft zählt derer gleich fünf. Und ein jeder hat seine Besonderheit. Über einen 45 Kilometer langen Radrundwanderweg "Hofladentour" sind alle erreichbar (Foto: jo). » Weitersagen (jo) - Nirgendwo anders im Landkreis Rastatt ist die Hofladendichte so hoch wie in Ottersweier. Der kleine Ortsteil Haft zählt derer gleich fünf. Und ein jeder hat seine Besonderheit. Über einen 45 Kilometer langen Radrundwanderweg "Hofladentour" sind alle erreichbar (Foto: jo). » - Mehr