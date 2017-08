Miteinander statt aneinander vorbei

Interview

BT: Herr Seeland, ist das Konzept schon angekommen in der Zielgruppe der Jugendlichen?

Florian Seeland: Ich denke, dass da noch einiges an Arbeit notwendig ist. Beim letzten Jugendgipfel wussten noch sehr wenige, was die Jugenddelegation eigentlich ist. Man darf sich da aber auch keine Illusionen machen: Ich glaube, dass das immer wieder aufs Neue Arbeit sein wird, weil die Phase, in der die Mitarbeit in der Jugenddelegation für Einzelne interessant wird, recht kurz ist. Erst muss man als junger Mensch da reinwachsen, und oft steigt man, wenn man seinen Schulabschluss hat und ins Arbeitsleben einsteigt, auch schnell wieder aus.

BT: Wie kommen Sie an die Jugendlichen ran?

Seeland: Ich habe vor, noch einmal durch die Schulen zu gehen und dort Impulse zu geben, sich in der Delegation zu engagieren und dann für einen gemeinsamen Termin alle, die Interesse haben, zusammenzuholen. Dann könnte Ende September die Delegation gegründet werden.

BT: Es gilt ja auch, zu speziellen Themen jeweils fachbezogen Jugendliche als Experten in eigener Sache mit ins Boot zu holen.

Seeland: Ja, das ist eine flexible Struktur, es wird ja auch keine Wahl durchgeführt. Man ernennt sich sozusagen selbst, indem man sagt, man hat Lust dazu. Ich glaube, dass diese Flexibilität wichtig ist, weil Jugendliche auch so flexibel agieren. Es gibt ja nicht die Jugend - diese ist durch verschiedene subkulturelle Hintergründe, verschiedene Schulformen und Interessen schon mal sehr unterschiedlich. Es ist daher wichtig, Vertreter zu finden, die jede Szene oder jeden Schlag von Jugendlichen repräsentieren. Die Delegation muss einen Querschnitt der Jugendlichen, die in Rastatt leben, abbilden. Ich denke, das ist ein offener Prozess. Jetzt ist es erst einmal wichtig, die Jugendlichen zu begeistern.

BT: Die Jugend muss künftig bei allen für sie relevanten Themen beteiligt werden. Ihr Fachbereichsleiter hat im Gemeinderat vorgerechnet, dass vielleicht alle zwei Wochen ein Thema bearbeitet, vor- und nachbereitet werden muss. Klingt nach einem Haufen Holz.

Seeland: Ich kann mir das schon vorstellen. Wobei die Frage ist, wie intensiv man zu jedem Thema ran muss, das entscheiden ja auch die Jugendlichen ein Stück weit selbst. Zu einem Thema reicht vielleicht eine Umfrage übers Internet, und an ein anderes muss man mit aufwendigeren Erhebungsmethoden rangehen. Zu einem Thema reicht vielleicht eine Stellungnahme, zu einem anderen braucht man vielleicht eine Projektgruppe.

BT: Was den Jugendlichen fehlt in Rastatt, wird ja sicher schon länger an Sie herangetragen.

Seeland: Das ist sehr unterschiedlich, aber grob gesehen spielt immer das Thema Räume eine Rolle, sowohl öffentliche Räume als auch Räume, die Jugendliche ohne Erwachsene, ohne Pädagogen nutzen können. Freizeit und Jugendkultur sind noch große Themen. Was auch immer genannt wird: Die Ansiedlung von Geschäften, die ein jugendspezifisches Profil haben. Da muss man Jugendlichen aber auch erst einmal erklären, wie solche Prozesse funktionieren.

BT: Ab wann kann man sagen, dass das Beteiligungskonzept erfolgreich ist?

Seeland: Als Bindeglied zwischen Jugendlichen und Verwaltung ist es mir wichtig, die verschiedenen "Lager" - Jugendliche, Stadtverwaltung und Gemeinderat -, die ja in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Blick auf gewisse Sachverhalte oft aneinander vorbeigehen, zusammenzubringen. Das ist sicher eine große Aufgabe, aber darin wird auch der Gewinn liegen. Auch Demokratie-Erziehung spielt eine Rolle. Ich denke, dass Jugendliche lernen können und auch wollen, wie das Leben in der Stadt funktioniert. Da gibt es oft Missverständnisse: Wer ist die Stadt, wo kommt das Geld her? Zum anderen glaube ich auch, dass etwa Bauvorhaben durch Jugendliche bereichert werden, die sozusagen ihr Expertenwissen mitbringen. Ich bin als Jugendlicher früher gerne Skateboard gefahren und weiß daher zum Beispiel, dass teilweise Anlagen gebaut wurden, die nicht wirklich nutzbar waren. Hätte es da schon Kommunikation gegeben, hätte man die Fehler nicht gemacht.

Auch wenn es schon als ersten Erfolg und Wirkung gilt, wenn wir eine zweistellige Anzahl Jugendlicher finden, die sich mit Themen auseinandersetzen, müssen wir auch konkrete Ergebnisse liefern. Demokratie-Erziehung ist das eine, das andere ist das, was für die Jugendlichen rauskommt. Man kann Vertrauen auch wieder verspielen. Wenn die Jugendlichen das Gefühl bekommen würden, sie wären nur ein Teil eines Kasperletheaters, aber es passiert nichts - das wäre fatal. Andererseits kommt es dabei natürlich auch auf die Auswahl der Projekte an, die man angeht. Wenn die Jugenddelegation einen "Europapark Rust" in Rastatt haben wollte, würde sie natürlich scheitern. Die ausgewählten Projekte müssen Wirkung erzielen, aber auch realistisch sein. Da kann ich nur an alle Akteure appellieren, auch an die Erwachsenen: Alle müssen wollen, dass was Gutes dabei rauskommt.

BT: Sie haben mit der Jugenddelegation immerhin ein viel flexibleres Instrument, als es vor Jahren der letztlich gescheiterte Jugendgemeinderat war. Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, schnellere Einblicke zu geben? Warten zu können, liegt ja nicht unbedingt der Jugend inne. Wenn sie zu lange auf etwas warten müssen, sind sie keine Jugendlichen mehr...

Seeland: Wobei es durchaus auch Jugendliche gibt, die den Anspruch haben, für die Nachkommenden das Feld zu bestellen. Aber ich denke, gerade projektgebundene Anlässe haben eine Chance, weil man Jugendliche da direkt an ihren Interessen packen kann. Man muss auch als Mitglied der Jugenddelegation nicht zu allen Themen Stellung beziehen, man kann auch innerhalb der Delegation Projektgruppen bilden. Dennoch wird ein Hauptteil meiner Arbeit später sicher auch mit darin liegen, die Jugendlichen bei der Stange zu halten. Das hat viel mit Beziehung und Vertrauen zu tun. Diese aufzubauen, werden in Verbindung zu konkreter projektbezogener Arbeit die ersten Schritte sein. Vor allem persönlicher Kontakt ist meiner Meinung nach hier der Weg zum Erfolg. Was man immer wieder unterstreichen muss: Die Jugend ist nicht so schlecht, wie sie oft dargestellt wird. Jugendliche sind schon jetzt in vielfältiger Weise engagiert und kreativ tätig. Beim Vertreten ihrer ureigenen Interessen ebenso wie im Engagement für andere Menschen.