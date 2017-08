Radsportfreunde fahren ihren 14. Giro d′Italia

Morgen starten Wolfgang Maier und er mit dem Gepäck- und Radtransfer, am Freitag kommen die Teilnehmer per Flugzeug nach, 15 Radfahrer und fünf Betreuer umfasst die Gruppe dieses Mal. In Bari geht's los, in Rom endet die Tour. Dazwischen liegen unter anderem viele Radkilometer in den Abruzzen und Strecken, die auch schon Etappenbestandteile beim Giro d'Italia waren. Eine Etappe will die Gruppe dabei dem im vergangenen Dezember verstorbenen langjährigen Radsportfreund Jürgen Dräger widmen.

Insgesamt geht es etwas sportlicher zu als ursprünglich geplant: Als Fritz die Tour zusammenstellte, war er laut Kartenmaterial auf etwa 7400 Höhenmeter gekommen. Dann stellte sich per moderner GPS-Technik heraus: Es sind fast 4300 mehr.

Einen der Teilnehmer freut das wohl besonders: Norbert Meisch. Der 66-Jährige, der seit 13 Jahren bei den Radsportfreunden ist und seit etwa 45 Jahren Rennrad fährt, liebt vor allem auch das Bergfahren, wie im Pressegespräch deutlich wird. Seine Frau Marianne ist als Betreuerin dabei, sorgt mit dafür, dass in den gemeinsamen Etappen-Mittagspausen die richtigen, stärkenden Speisen und Getränke auf die Picknickdecke kommen.

Und wie funktioniert der Zusammenhalt, wenn, wie dieses Mal, Radler im Alter von 45 bis 77 Jahren, 13 Männer und zwei Frauen mit unterschiedlichem Leistungsvermögen in die Pedale treten? Per Absprache: Man kennt sich und teilt sich in entsprechende Gruppen ein, weiß Meisch. In Zeiten moderner Navigationsgeräte sei das spätere Zusammenfinden ja kein Problem mehr.

Das Besondere an den Touren der Radsportfreunde ist für Rennradfahrer Meisch neben der Herausforderung auch, dass immer viel Kulturelles ins Programm eingebettet ist. Dieses Mal besucht die Gruppe Matera, eine Weltkulturerbestadt mit Höhlen, die noch bis in die 60er Jahre bewohnt waren, wie Peter Fritz erzählt. Man kommt an Pasteum vorbei, wo drei römische Tempel erhalten sind, und befährt das Campo Imperatore, ein Hochplateau, das unter anderem in zahlreichen internationalen Kinofilmen als Kulisse diente. Der Abschlusstag findet schließlich in Rom statt (nach einem Transfer), ehe es am 10. September per Flugzeug zurück nach Rastatt geht.

Im nächsten Jahr steht dann ein großes Jubiläum an, die 50. Tour der Radsportfreunde. Laut Fritz soll es eine ganz besondere werden. Ihm schwebt eine Partnerstädtetour unter Beteiligung von Vertretern aller europäischen Partnerstädte Rastatts vor.