Fassade wird saniert

(red) - Der letzte größere Akt für die Sanierung der Oberndorfer Dorfmitte ist eingeläutet: Nachdem die Hauptstraße saniert und der Dorfplatz mit Schweinehirtin Ottilie angelegt wurde, läuft jetzt die Sanierung der Sandsteinfassade des Alten Rathauses. Das Gebäude ist eingerüstet, die Arbeiten sind im Gange. Die rund 70000 Euro €teure Maßnahme soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein, teilt die Stadtverwaltung Kuppenheim mit.

Durch Witterungseinflüsse waren bei der vorgesetzten Sandsteinfassade des Alten Rathauses erhebliche Schäden entstanden und immer wieder auch einzelne Teile der Fassade herausgebrochen. Bei den Sanierungsarbeiten wurden zudem gravierende statische Mängel entdeckt. Daher mussten unter anderem Balken ausgetauscht und neue Stahlstützen eingezogen werden. Das gesamte ehemalige Oberndorfer Rathaus hat neue Fenster erhalten. Bei dieser Gelegenheit wurden auch zwei zugemauerte Fenster zur Hofseite hin wieder geöffnet, damit die Gebäudefassade den ursprünglichen Zustand erhält.

Im Erdgeschoss des Gebäudes wurden zwei Wohnungen geschaffen, in denen diese Woche zwei Familien aus Syrien beziehungsweise Afghanistan eingezogen sind. Für die Oberndorfer Vereine hat die Stadt - wie berichtet - ein Lagergebäude in der Hauptstraße 68 erworben, das inzwischen von den Vereinen in großer Eigenleistung saniert und eingerichtet wurde. Die Vereinsutensilien können von den Vereinen nun deutlich einfacher als vorher an- und abtransportiert werden, heißt es weiter.

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung an das Amt für Baurecht und Naturschutz im Landratsamt wurde vom Landratsamt im Vorfeld der Sandstein-Sanierungsarbeiten eine naturschutzrechtliche Genehmigung für die Maßnahme erteilt. Es waren Hinweise eingegangen, dass möglicherweise an der Fassade des Gebäudes Mauersegler brüten. Nach Überprüfung durch den Naturschutz habe sich dies jedoch nicht bestätigt. Die Stadt werde als zusätzliche Maßnahme an den beiden Giebeln des Gebäudes jeweils zwei Nistkästen für Mauersegler bis März kommenden Jahres installieren, heißt es weiter.