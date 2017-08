Ralf Dickerhof:

"Tiere sind Teil der Schöpfung Gottes"

Rastatt - Zu einer Tiersegnung lädt die katholische Seelsorgeeinheit Rastatt am morgigen Freitag, 1. September, ein. Die Segnungsfeier beginnt um 18 Uhr und findet auf dem Platz vor dem Hauptportal der Herz-Jesu-Kirche statt, das als Schöpfungsportal gestaltet wird. BT-Redakteur Markus Koch fragte bei Pfarrer Ralf Dickerhof nach, was für ihn die Tiersegnung bedeutet.

BT: Herr Dickerhof, wer hatte eigentlich die Idee zu dieser Tiersegnung und warum findet sie am "Tag der Schöpfung" statt?

Ralf Dickerhof: Der "Tag der Schöpfung" wird ökumenisch begangen, immer am ersten Freitag im September. Tiere sind unsere Mitgeschöpfe. Das hat Papst Franziskus in seinem Umweltschreiben "Laudato si" noch einmal betont. So kam die Idee zur Tiersegnung, die auch hier in Rastatt nicht neu ist: So sind wir vor Ort beispielsweise schon zur Pferdesegnung eingeladen worden.

BT: Wie wurde dieser Tag in der Vergangenheit von der katholischen Seelsorgeeinheit Rastatt begangen?

Dickerhof: Im Jahr 2015 hat Franziskus seine Umweltenzyklika "Laudato si" veröffentlicht und den Gebetstag für die Schöpfung hervorgehoben. In der Seelsorgeeinheit Rastatt begehen wir diesen Tag nun erstmals.

BT: Herr Dickerhof, was ist Ihnen persönlich bei dieser Tiersegnung am morgigen Freitag wichtig?

Dickerhof: Tiere sind Teil der Schöpfung Gottes. Bei der Segnung und dem vorausgehenden Gebet wollen wir Gott für die Vielfalt seiner Schöpfung danken. Und uns daran erinnern lassen, dass Christ sein auch bedeutet, Verantwortung für die Mitgeschöpfe zu übernehmen.

BT: Welche Tiere dürfen zur Segnung mitgebracht werden, welche nicht?

Dickerhof: Hm, an Beschränkungen habe ich da noch nicht gedacht. Da baue ich auf die Tierhalter und deren vertrauten Umgang mit ihren Tieren, dass wir das gut hinbekommen.

BT: Welche Menschen möchten Sie mit diesem neuen Angebot erreichen?

Dickerhof: Alle diejenigen Menschen, die für das Tier, das ihnen ans Herz gewachsen ist, Gottes Segen erbitten wollen, aber auch diejenigen, die einfach dem Schöpfer danken möchten für die Vielfalt des Lebens.