Stirnrunzeln und Forderungen an die Bahn

So habe die "schlechte Nachricht", dass für die Betonplatte zur Stabilisierung der Unglücksstelle bei Niederbühl auch die im direkten Umfeld der Baugrube liegende Fußgängerunterführung abgerissen werden müsse (wir berichteten), bei Pütsch und Ortsvorsteher Klaus Föry beim Vor-Ort-Termin am Dienstag Stirnrunzeln hervorgerufen. Der OB habe "eindringlich" darum gebeten, in direkter Nähe einen Ersatz zu schaffen. Die Unterführung sei als schnelle Verbindung zwischen Niederbühl und Sporthalle unverzichtbar und müsse auch für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte barrierefrei nutzbar sein.

Ebenso deutlich habe der OB gefordert, dass alle weiteren Arbeiten an der Tunnelbaustelle "unter größtmöglicher Rücksicht auf die Anwohner" zu erfolgen hätten. Die Niederbühler hätten bereits extreme Belastungen hinnehmen müssen. Er setze darauf, dass die Bergung der Tunnelbohrmaschine und die weitere Ertüchtigung des Tunnels in bergmännischer Bauweise erfolgen. Es wäre für die Stadt nicht akzeptabel, wenn möglicherweise wirtschaftliche Gründe gegen das Wohl der Anwohner ausgespielt würden.

Die DB-Projektverantwortlichen Philipp Langefeld und Frank Roser sagten zu, die weiteren Planungen in enger Abstimmung mit der Stadt anzugehen. Auch mit der Bevölkerung im direkten Umfeld werde man seitens der Bahn in Kontakt bleiben. Nach der Infoveranstaltung am 24. August habe die Bahn aktuell ein Treffen mit den zwischenzeitlich evakuierten und wieder nach Hause zurückgekehrten Anwohnern organisiert.

Gestern traf sich der OB am Bahnhof mit Sven Hantel, dem Konzernbevollmächtigten für Baden-Württemberg. Die derzeitige Situation mit täglich vielen tausend Zugreisenden am Bahnhof mache überdeutlich, so der OB, dass nicht länger gewartet werden könne mit einem barrierefreien Umbau des Bahnhofs. Die Stadt erwarte von der Deutschen Bahn ein schnelles Handeln. Zwischenlösungen wie Rampen am Gleis 1 oder Bänke lassen noch immer auf sich warten. Des Weiteren bat der OB dringend um zusätzliche Toiletten am Bahnhof, denn die von der DB aufgestellten Dixi-Toiletten seien für Reisende "eine Zumutung", und die Kapazität der städtischen Toilettenanlage reiche bei dem Ansturm an Reisenden bei weitem nicht aus. Wie es in der Mitteilung aus dem Rathaus heißt, habe Hantel versprochen, sich um zügige Lösungen zu kümmern.