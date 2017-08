"Die Normalität tritt wieder in den Vorschein"

Nach Überzeugung des Freizeitleiters Nicolai Hasch ist das zum großen Teil sogar schon in Spanien geschehen, wie der Jugenddiakon gestern bei einem Pressegespräch gemeinsam mit Pfarrer Albrecht Berbig und den Betreuern Maximilian Waldner, Mario Wisbar, Florian Zug und Kevin Kusch betonte. Hinter der 45-köpfigen Gruppe - die 31 Teilnehmer selbst waren zwischen 14 und 21 Jahren alt - liegen dramatische Erlebnisse. Wie berichtet, war man am 17. August zu einem Tagesausflug in Barcelona und wurde Zeuge des Terroranschlags im Herzen der Metropole. Drei Jugendliche wurden bei der Massenpanik leicht verletzt; eine 19-jährige Teilnehmerin brach aufgrund der Belastungen die Freizeit ab und kehrte frühzeitig nach Rastatt zurück.

Die Teilnehmer hatten nach eigenem Bekunden am Abend schnell erkannt, dass ein Anschlag verübt worden war; allerdings habe die Ungewissheit, ob noch Schüsse fallen, die Jugendlichen mit Angst erfüllt. Die Rastatter flüchteten zum Teil in Kleingruppen in Geschäfte oder Restaurants; dank des Handy-Dienstes Whats-App konnte man schnell direkt kommunizieren und sicherstellen, dass alle Teilnehmer am Leben waren.

Nach Überzeugung von Pfarrer Berbig leisteten die Petrus-Betreuer in Spanien "allerbestes Krisenmanagement". Aus Sicht von Freizeitleiter Hasch hat es sich als "sehr hilfreich" erwiesen, die Freizeit bis zum Ende durchzuziehen und die Aufarbeitung vor Ort zu beginnen. Über das Auswärtige Amt stießen zwei Tage nach dem Anschlag zwei deutschsprachige Psychologinnen zu der Gruppe. Bewusst wählte man zwei Gruppen; in einer davon tauschten sich jene Teilnehmer aus, die Leichen gesehen hatten.

Die Erfahrungen hätten die Teilnehmer sehr unterschiedlich verarbeitet, so Hasch. Einige legten Wert darauf, den Urlaub zu genießen; andere klagten über Schlafmangel und blitzartige Erinnerungen (Flashbacks). Als ein Tag vor der Abfahrt ein abschließendes Gespräch mit den Psychologinnen angeboten wurde, wollten nur drei Teilnehmer davon Gebrauch machen. Ihnen wurde empfohlen, jetzt in Deutschland psychologische Hilfe zu suchen. "Die Normalität tritt wieder in den Vorschein", so Haschs Eindruck. Um diesen Prozess zu fördern, setzte man das Freizeitprogramm fort; die Stimmung sei "sehr gut gewesen". In Rastatt waren bereits die Eltern während der Freizeit zu einem Info-Abend eingeladen und auf die Rückkehr mit Informationen über Hilfsangebote vorbereitet worden.

Die Schilderungen der Freizeitmitarbeiter zeigen, dass viele Bilder noch in den Köpfen sind. Aber sie wissen auch, dass es auch anders hätte ausgehen können. Den Spanien-Reisenden war es jedenfalls ein Anliegen, gleich am Sonntag den Gottesdienst zu besuchen - "auch um zu danken, dass keiner gestorben ist."