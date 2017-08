Ansturm auf den A-Rock

Rastatt - Es ist der Höhepunkt im Jubiläumsjahr: Am Wochenende werden zur A-Rock- und A-Comedy-Night anlässlich "25 Jahre Mercedes-Benz-Werk Rastatt" rund 12000 Besucher erwartet. Das Open-Air-Spektakel ist zugleich eine Premiere: Erstmals findet ein solches Event auf dem Gelände des neuen Fahrerlebnis-Parcours beim Kundencenter statt, der im vergangenen April eröffnet worden ist.

Dessen Kapazität wird auch gleich ausgeschöpft: Bereits seit März ist die A-Rock-Night morgen, 2. September, mit Amanda (18.30 Uhr), Mark Forster (19.30 Uhr) und den Söhnen Mannheims (21 Uhr) ausverkauft. 7500 Musikfans wollen sich das Ereignis nicht entgehen lassen. Bei der Comedy-Night mit Starkomiker Bülent Ceylan am Sonntag, 3. September, 21 Uhr, wird mit rund 4500 Fans gerechnet, dafür gibt es nummerierte Plätze. Nur noch am heutigen Freitag sind Restkarten erhältlich, wie Daimler informiert, eine Abendkasse wird es nicht geben. Tickets gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen des Badischen Tagblatts.

Die Autofabrik betreibt entsprechenden Aufwand für die Jubiläumsshow. Mehr als ein dreiviertel Jahr habe die Vorbereitungs- und Planungszeit in Anspruch genommen, heißt es. Am Montag schließlich startete der Aufbau, mit dem der A-Rock-Parcours, auf dem Interessierte normalerweise die Assistenzsysteme des eigenen Fahrzeugs testen können, in eine Konzertarena verwandelt wird. Von Anfang an war das Areal auch mit dafür konzipiert worden, künftig die Kulturveranstaltungen im Kundencenter auf Open-Air-Formate auszuweiten. Bei der großen 20-Jahr-Feier 2012, bei der gleichzeitig der Neustart der A-Klasse gefeiert wurde, war noch eine Fläche innerhalb des Werksgeländes freigeräumt worden.

Nun bringen auf dem 10000 Quadratmeter großen Erlebnisparcours mehr als 20 Sattelschlepper Material für die beiden Shownächte herbei. Was man dafür so braucht? Eine 300 Quadratmeter große Bühne, mehr als 230 computergesteuerte Scheinwerfer, 140 Quadratmeter LED-Flächen, mehrere Kilometer Strom- und Datenkabel, die entsprechende Tontechnik und knapp ein Kilometer Absperrbarrikaden - die Publikumsfläche umfasst rund 3800 Quadratmeter.

Etwa 650 Personen sind nach Angaben des Konzerns für Auf- und Abbau sowie Durchführung der Veranstaltung im Einsatz: Für Sicherheit und (falls nötig) medizinische Versorgung, Technik, Reinigung, Auf- und Abbau, Organisation und Catering unter anderem. An insgesamt 13 Ständen sollen Speis und Trank angeboten werden.

Wer mit dem Auto anreist, folgt der Beschilderung zu den Parkplätzen; am Rastatter Bahnhof richtet Daimler einen kostenlosen Shuttle-Service ein. Die Busse pendeln laut Mitteilung ab der rückwärtigen Seite am Samstag regelmäßig zwischen 6 und 24 Uhr hin und her und am Sonntag zwischen 18 und 21 Uhr zum Veranstaltungsgelände hin sowie zwischen 22.30 und 24 Uhr wieder zurück.

Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

Wie es weiter heißt, wird es verstärkte Sicherheitsmaßnahmen geben. Alle Besucher werden Körperchecks unterzogen, teilt das Unternehmen mit und bittet "um Verständnis für eventuell längere Wartezeiten beim Einlass" beziehungsweise um frühzeitige Anreise. Einlass ist am morgigen Samstag ab 16.30 Uhr und am Sonntag ab 19 Uhr, also zwei Stunden vor Beginn. Taschen, auch Handtaschen, Rucksäcke, Kameras, Stative, Regenschirme, Helme, "Behältnisse aller Art" - auch Glasbehälter, Dosen, PET-Flaschen - und Gegenstände, die als Wurfgeschoss dienen könnten, dürfen nicht aufs Gelände mitgenommen werden. Wichtig zu wissen: Es gibt keine Aufbewahrungsmöglichkeiten vor Ort. "Die Besucher werden ausdrücklich gebeten", heißt es in einer Mitteilung von Daimler, "sich ausschließlich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handys, Schlüssel und Portemonnaies sowie Medikamente oder Kosmetika, zum Beispiel in Gürteltaschen, zu beschränken."