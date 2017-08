1 000 Jahre Mittelalter in mehr als 4 000 Figuren

Kuppenheim - Mit "Waterloo" feierte Uwe Ridinger vor zwei Jahren Erfolge, jetzt hat sich der Kuppenheimer das Mittelalter vorgeknöpft: Es ist Thema der Sonderausstellung des Historischen Vereins im Heimatmuseum, die am Sonntag, 17. September, eröffnet wird. Das Besondere daran: Die Geschichte wird nicht nur in Wort und Bild, sondern vor allem plastisch präsentiert. Im Mittelpunkt steht ein neun Quadratmeter großes Diorama - mit mehr als 4000 Figuren und 13 Gebäudegruppen.

Zwei Jahre hat Uwe Ridinger, Kassenprüfer beim Historischen Verein, gebraucht, um die Schau vorzubereiten. In der Schlussphase verbrachte er zwei Wochen lang jeden Abend im Heimatmuseum und stellte Figur für Figur selbst auf. "Ich habe zum Glück eine ruhige Hand", meint er schmunzelnd; die braucht man auch für diese filigrane Arbeit. Und natürlich eine gute Konzentration und viel Geduld. Die aufgestellten Figuren sind nämlich nicht befestigt und damit lose. Nur ganz wenige Teile wie etwa die Bäume wurden mit Fotoecken angeklebt - eine Vorsichtsmaßnahme. "Wenn die Bäume umfallen, gibt es eine Kettenreaktion", meint der 56-Jährige und dann könnte ein Großteil der Arbeit dahin sein.

"1000 Jahre Mittelalter/Karl der Große und seine Zeit", lautet der Titel der Sonderschau, die in der Region einzigartig sein dürfte und in der Ridinger exemplarisch acht Themen mit Ritterburgen, Festungen, Kirchen, mittelalterlichem Dorf, Wikingersiedlung und verschiedenen Schiffen zeigt. "Die über 4 000 Figuren stellen das Leben der einfachen Bevölkerung, aber auch der Herrscher und Großen der Zeit dar", erläutert der Kuppenheimer, der kein Skript braucht, wenn er sein riesiges Diorama erklärt. Geschichte ist sein Steckenpferd und so sprudeln die Informationen förmlich aus ihm heraus - wenn er vom Mittelalter erzählt, das in Europa etwa vom Ende der Antike im sechsten Jahrhundert bis zum Beginn der Neuzeit im 15. Jahrhundert dauerte, von markanten Daten wie dem Untergang des Weströmischen Reichs 476, die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 oder die Wiederentdeckung Amerikas 1492. Und er macht auch einen kleinen Schwenk nach Asien mit dem chinesischen Kaiserreich und dem japanischen Mittelalter.

Zu sehen gibt es vieles in detailreichen Darstellungen - Marktszenen, Ritterturniere, Belagerungsmaschinen, Wikingerschiffe, die karolingische Königshalle vom Kloster Lorsch und die japanische Burg Matsue. Aber auch Karl der Große, Heinrich V. (England), Jeanne D'Arc, El Cid aus Spanien. Richard Löwenherz und Sultan Mehmed II, Eroberer von Konstantinopel, sind ebenso berücksichtigt wie Ritter, Handwerker, Bauern, Pferde, Kamele, Ochsen und Maultiere sowie Bäume und Palmen im Orient.

Vor dem Aachener Dom steht geduldig der Elefant Abdul Abbas - ein Geschenk vom Kalifen Harun ar-Raschid von Bagdad an den Kaiser Karl den Großen. "Es war der erste namentlich und urkundlich belegte Elefant nördlich der Alpen", berichtet Ridinger - und fügt an: "Er hat zehn Jahre in Aachen gelebt."

Allein die passenden Modellfiguren zu finden war eine Arbeit für sich. Fündig wurde Ridinger, der schon als Kind die kleinen Plastikgestalten sammelte und dieses Hobby vor einigen Jahren wiederentdeckte, in Internet-Versandhäusern, sogar aus den USA ließ er Figuren kommen. Ein bisschen stolz ist er auf ein Schiff "in guter Qualität" von der Kurischen Nehrung, das er selbst bei einem Urlaub in Litauen erwerben konnte - es passt wunderbar in die Schau. Den Untergrund des geschichtlich fundierten Dioramas mit Landschaft, Bergen und Meeren hat im Übrigen wieder Franz Rauchberger gestaltet, der zweite Vorsitzende des Historischen Vereins.

Zwar besteht das "Mittelalter" aus rund 1 000 Figuren weniger als "Waterloo", aber es zeigt deutlich mehr Gebäude, und Burgen - nahezu alle sind Bausätze aus Karton, die der Bankbetriebswirt und Gemeinderat zuvor in vielen Stunden abendlicher Heimarbeit selbst zusammengebaut hat. "Das macht es noch interessanter", ist Dieter Vogel, Schriftführer des Historischen Vereins, überzeugt.

Im Vorfeld des Aufbaus hat Uwe Ridinger unzählige Bücher gewälzt und im Internet recherchiert, um die Schau fundiert aufzubereiten. Dazu hat er auch fünf erklärende Stellwände ansprechend bestückt. Der 56-Jährige möchte Lust wecken, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Zur Ausstellung will er daher einen Büchertisch aufbauen, um Besuchern die Gelegenheit zu geben, etwas nachlesen zu können, wenn sie sich weiter in die Materie vertiefen wollen.

"Pädagogisch gut aufbereitet"

"Die Ausstellung ist pädagogisch gut aufbereitet", meint Dieter Vogel anerkennend - und das kommt schließlich aus berufenem Munde. Der Rektor im Ruhestand ist auch überzeugt davon: "Das Mittelalter wird noch besser als Waterloo." Und da kamen bereits an die 400 Besucher.