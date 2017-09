WC-Anlage am Bahnhof bewährt sich

(dm) - Nie war sie so wertvoll wie an dem Wochenende, an dem der Zugverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden zum Erliegen kam und Tausende Reisende erst mal in der Barockstadt strandeten: Die WC-Anlage, die die Stadt Rastatt auf eigene Kosten im vergangenen Dezember am Bahnhof hat errichten lassen. Nicht auszudenken, was ohne sie passiert wäre, schließlich hatte die Bahn im März 2011 ihr WC am Bahnsteig für immer geschlossen, und seit Spätjahr 2014 ist auch die Gaststätte dicht.

Aber auch ohne den Notfall habe sich die rund 550000 Euro teure Anlage bewährt, stellt die Stadtverwaltung fest. Von Anfang an zeigten die Nutzerzahlen, dass es "eine völlig richtige und wichtige Entscheidung war", das WC aufzustellen, wie Pressesprecherin Heike Dießelberg auf Nachfrage des BT verdeutlicht. Am Münzeinwurf abzulesen ist, dass die beiden WCs der Anlage im Januar 1450 Mal gebraucht worden waren, dann stiegen die Zahlen und pendelten sich seit März auf jeweils zwischen 1900 und 2000 Nutzungen ein, ehe im Juli mit 2350 der Höchststand bis dato erreicht wurde. Hinzu kommen jeden Monat 30 bis 50 Nutzungen mit dem CBF-Schlüssel für Menschen mit Behinderung. Das machte im Juli also einen Durchschnitt von etwa 77 Nutzern am Tag.

Dann brach am Samstag, 12. August, die Tunnelhavarie mit den bekannten Folgen über die Stadt und die Zugreisenden herein. In den Folgetagen suchten jeweils rund 180 "Notdürftige" die städtischen Toiletten auf. Schlangenbildung gehörte mit zum Bild, die Bahn selbst ließ dann am Bahnhofsvorplatz zusätzlich vier mobile Toiletten aufstellen - was nach Ansicht des Rastatter OB derzeit nicht ausreichend ist (wir berichteten).

Die städtische Anlage, so resümiert die Verwaltung weiter, werde nicht nur häufig in Anspruch genommen, es werde auch sorgfältig und vernünftig damit umgegangen. Vandalismus - der Grund, warum die Bahn ihre Toiletten vor sechs Jahren schloss -, sei bisher im Übrigen nicht zu beklagen gewesen. Lediglich auf Nutzerverhalten zurückzuführende Probleme wie Verunreinigungen, Verstopfungen oder verklebte Münzeinwürfe seien gemeldet worden. Am Dienstag nach der Streckensperrung wurde der bislang täglich Reinigungsrhythmus auf dreimal am Tag aufgestockt.