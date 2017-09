Liebespaar findet nach 57 Jahren wieder zueinander Von Anne-Rose Gangl Malsch - "Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen", so ein Zitat des französischen Schriftstellers Guy de Maupassant. Mancher Augenblick brennt sich fest im Herzen ein und seine Spuren bleiben für immer unauslöschlich. Zwei junge Menschen hatten sich vor Jahrzehnten ineinander verliebt, verloren sich aus den Augen, doch im Herzen blieben sie sich treu. Die in Malsch aufgewachsene Erika Koffler und der Holländer Hendrik Steinen träumen heute von einer gemeinsamen Zukunft. Es war nicht das erste Mal, dass die Heimatfreunde Malsch dazu beigetragen haben, dass Menschen sich wiedergefunden haben und Familien zusammengeführt werden konnten. "Vor einigen Monaten hatte uns ein Holländer angerufen und gefragt, ob wir ihm helfen könnten. Er war auf der Suche nach seiner Jugendliebe", erzählt Rainer Walter von den Heimatfreunden. Es war Hendrik Steinen, heute 74 Jahre alt, der den Abend des 5. Juli 1959 nie vergessen hat. Er war Musiker in der Kapelle St. Cäcilia aus der niederländischen Stadt Nieuwenhagen. Auf Einladung der damaligen Malscher Feuerwehrkapelle waren die Musiker zu Besuch in Malsch und spielten an jenem Abend ein Abschiedskonzert. Dem damals 16-jährigen Mann fiel ein Mädchen auf, das ihm jedoch seinen Namen und seine Adresse nicht nennen wollte. Doch er durfte das 16-jährige Mädchen auf ihrem Heimweg nach Hause begleiten und ihr zum Abschied sogar einen Kuss geben. Auch bei Erika Koffler hatte es gefunkt; sie schenkte Hendrik Steinen ihre Halskette, damit er sie nicht vergesse. Nun trennten sie knapp 400 Kilometer, doch sie schrieben sich regelmäßig. Der junge Holländer hatte sogar vor, nach Deutschland zu kommen und bei der Schreinerei Koch als Schreiner zu arbeiten. Doch plötzlich kamen keine Briefe mehr. Erst viele Jahre später erfuhr Hendrik Steinen, dass seine Mutter die Briefe aus Deutschland versteckt hatte, da sie keine Deutsche in der Familie haben wollte. Ein Schicksal, das damals vielen jungen Menschen den Weg zum Glück versperrte, denn die durch den Krieg geprägten Vorurteile waren groß. Hendrik Steinen heiratete in Holland und hat zwei Söhne. Erika Koffler wanderte 1963 in die USA aus, heiratete und bekam einen Sohn. Beide lebten Tausende von Kilometern getrennt, doch die einst in Malsch entfachte kleine Flamme loderte ganz leise weiter. Vor zehn Jahren starb Hendrik Steinens Ehefrau. Nun wollte er seine Jugendliebe wiederfinden, suchte im Internet und fand die Homepage der Heimatfreunde Malsch. Klaus Krone, der im Malscher Rathaus arbeitet und auch Mitglied bei den Heimatfreunden ist, fand Albert Koffler, Bruder von Erika, der ihm die Kontaktdaten von seiner Schwester gab. Erika Gomez, geborene Koffler, war bereits seit 17 Jahren Witwe und lebte nun in San Bernardino in Kalifornien. Auch zwei ihrer Schwestern leben in den Staaten, wie Rainer Walter wusste. Welche Freude bei Hendrik Steinen, der sich nun sofort bemühte, Erika zu kontaktieren. "Er hat uns erzählt, dass sie fast jeden Abend miteinander telefoniert haben, manchmal stundenlang", berichtet Rainer Walter lächelnd und froh darüber, einmal mehr dabei geholfen zu haben, dass Menschen sich wiederfinden. Im vergangenen Jahr trafen sie sich das erste Mal nach 57 Jahren. Erika flog von Kalifornien nach Frankfurt, wo Hendrik sie abholte. Sie verliebten sich sofort wieder ineinander. "Die Liebe brennt heiß", weiß Rainer Walter, denn zwischenzeitlich trafen sie sich auch schon in den Niederlanden und in den USA. "Hendrik ist total begeistert von seiner Erika", erzählt Klaus Krone. Er und seine Ehefrau Gabi stehen dem "jungen Liebespaar" zur Seite und haben sie schon auf vielen Ausflügen in Erikas alter Heimat begleitet. Ein Happy End ist es allemal, auch wenn sich Erika und Hendrik noch nicht so recht darüber klar sind, wie die Zukunft aussehen soll. Sicher sind sie jedoch: Sie wollen sie gemeinsam angehen und sich nie wieder aus den Augen verlieren.

