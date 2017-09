Neuer Lebensraum für viele Arten

Durmersheim

Moser-Areal: Zukunft ungewiss Durmersheim (HH) - Der Projektentwickler Aurelis hat das Gelände der ehemaligen Moser-Möbelwerke in Durmersheim verkauft. Neue Besitzerin ist offenbar eine weitere Firma aus der gleichen Branche namens Panattoni. Was aus dem Gelände wird, ist aber weiter unklar (Foto: pr).

Karlsruhe

Schwartz wird neuer KSC-Trainer Karlsruhe (red) - Alois Schwartz ist neuer Cheftrainer des Karlsruher SC. Der 50-Jährige unterzeichnete am Dienstag im Wildpark einen bis zum 30. Juni 2019 datierten Vertrag. Das teilte der Verein am Morgen mit. Zuletzt war er als Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg beschäftigt (Foto: ges).