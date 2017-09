Linien, Raum und Pagodenburg im Trialog

Rastatt - Zwei Künstler im Dialog präsentiert der Rastatter Kunstverein in seiner neuen Ausstellung "Linie.Raum" in der Pagodenburg, die heute um 17 Uhr eröffnet wird. Doch eigentlich handelt es sich um einen Trialog: Denn die Räumlichkeiten des barocken Gartenschlösschens, die vielen Durchblicke und immer neuen Perspektiven auf die Kunst, die sich dem Besucher beim Rundgang durch die Pagodenburg erschließen, sind in diesem Fall Teil des Kunstgenusses.

Kunstgenuss ist ein gutes Stichwort: Die Holzskulpturen des Bildhauers Ludwig Köhler erschließen sich ganz unmittelbar der sinnlichen Erfahrung. Mit den Augen kann man die rhythmischen Gebilde aus geschnitztem Lindenholz regelrecht abschreiten. Das gilt besonders für die großen Objekte im Erdgeschoss, die mit ihrer Länge von teilweise über drei Metern an der Wand lehnen. Der Künstler erlaubt aber auch, seine Skulpturen mit den Händen zu begreifen. Was in den meisten Museen oder Kunsthallen den schrillen Warnton der Alarmanlage auslösen und für peinlichen Aufruhr sorgen würde, ist hier ausdrücklich erwünscht.

Eine "intellektuelle Philosophie", wie er es selbst formuliert, steckt bei Ludwig Köhlers Arbeiten nicht dahinter: "Ich gehe mehr vom Handwerklichen aus." Und von der Natur. Seine gerippten Holzobjekte nehmen das Wogen des Meeres auf oder die Linien des Sandes am Strand und in der Wüste. Lebendigkeit erhalten sie durch wohlüberlegte Unregelmäßigkeit.

Dass so etwas Simples Faszination auslösen kann, das fasziniert wiederum den Künstler selbst, wie er erzählt. Barbara Dürr, zweite Vorsitzende des Kunstvereins Rastatt, geht es ähnlich, und deshalb hat sie Ludwig Köhler nach dem Besuch der Kunstmesse Art Karlsruhe, wo sie auf seine Skulpturen aufmerksam wurde, in seinem Atelier am Kaiserstuhl besucht und für eine Ausstellung in der Pagodenburg geworben. Ausdrücklich wurde er gebeten, auch seine kolorierten Skizzen im DINA5-Format mitzubringen. "Das ist quasi mein Hintergrundrauschen", freut sich der Künstler, diese kleineren Arbeiten ausstellen zu können. Parallelen zu den großen Wand- und Sockelobjekten sind unverkennbar, denn Linien beschäftigen Köhler auch in der Zweidimensionalität von Papier: Zeichnungen, die an Pinsel, Bürsten, Mistgabeln, Kämme und dergleichen erinnern, entstehen aus dem Bauch heraus, und nicht durch allzu viel rationelles Überlegen.

Das ist bei seinem Kollegen Günther Titz anders. Er reklamiert den Begriff "Konzeptkünstler" für sich und geht streng nach Plan vor. Der ist nicht ganz leicht zu beschreiben: Ausgangspunkt seiner Malerei sind leere Kartons, wie sie zum Beispiel in Baumärkten anfallen. "Da sind dann zum Beispiel 100 Bohrmaschinen drin gewesen", erklärt Titz. Es geht ihm aber nicht um das Innen, sondern das Außen der Pappschachteln. Denn dort befinden sich ohne größeren gestalterischen Anspruch aufgedruckte Ziffernfolgen. Wenn man nun alle sechs Seiten eines solchen Kartons übereinanderlegen und sich die Pappe wegdenken würde, bleiben die Ziffern "an und für sich". Wo genau sie auf der weißen Bildfläche stehen, ist nicht dem Zufall oder der künstlerischen Inspiration geschuldet, sondern ihrer ursprünglichen Lage auf dem Karton.

Günther Titz hat auch sechs Fotografien mitgebracht, mit analoger Kamera aufgenommen und nicht am Rechner bearbeitet. "Ich fotografiere gerne in vollverglasten Bürogebäuden", erklärt er. Durch Spiegelungen auf schrägen und geknickten Flächen bei gleichzeitiger Transparenz des Glases erhält er so einen vergleichbaren Effekt wie bei seiner Malerei: Ein Zusammenfalten des dreidimensionalen Raums zu einer zweidimensionalen Fläche.

Die Einführung hält Dr. Dirk Teuber. Die Schau ist bis 24. September freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen.