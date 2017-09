Premiere mit großem Pensum und starker Resonanz

Durmersheim - Über vier Tage erstreckte sich das erste Springturnier der "Reitsportgemeinschaft Durmersheim Hardt" auf der noch nicht einmal ein Jahr alten Anlage im Herrschaftsfeld an der Malscher Straße. Es war eine Premiere mit großem Pensum, von Donnerstag bis Sonntag standen insgesamt fast 30 Wettbewerbe auf dem Programm. Das hatte zur Folge, dass an jedem Turniertag die Prüfungen schon vormittags beginnen mussten. Trotz des beachtlichen Umfangs und obwohl es für den Verein und die Reitanlage die Feuertaufe war, lief alles nahezu perfekt.

Für das Sahnehäubchen sorgte die Meteorologie. Statt des vorhergesagten viertägigen Dauerregens setzte sich weitgehend die Sonne durch. Lediglich am Samstagmorgen und späten Nachmittag machten Niederschläge den sandigen Parcoursboden feucht. Der Zeitplan jedoch wurde davon nicht aufgeweicht, die dunklen Wolken waren nur ein Intermezzo. Nicht nur das Turnierprogramm war umfangreich, auch die Teilnehmerzahlen waren an allen Tagen erstaunlich groß, erst recht, wenn man bedenkt, dass es die erste Veranstaltung eines jungen Vereins auf einer neuen Anlage war. Gerade Letzteres sah Patrick Kühn als ausschlaggebend für die starke Resonanz an. Der Standort und seine Ausstattung biete für Pferde und Reiter ideale Voraussetzungen, meinte er. Der aus Ötigheim stammende Kühn ist selbst als erfolgreicher Springreiter bekannt. Er ist auf der Reitanlage Partner der Betreiberin Franziska Gehrer, die zugleich Vorsitzende der Reitsportgemeinschaft ist.

Bereits in den ersten drei Turniertagen wurden Prüfungen der Klasse S durchgeführt. "S" steht für schwer. "M" bedeute mittelschwer, "L" leicht, "A" steht für Anfänger. Sternchen, die den Buchstaben mitunter angehängt sind, zeigen erhöhte Schwierigkeitsgrade an. Je mehr Sternchen, desto anspruchsvoller die Prüfung. In den 19 Wettbewerben, die von Donnerstag bis Samstag absolviert wurden, dominierten oftmals weit angereiste Teilnehmer. Auf den vorderen Rängen waren in den Ergebnislisten Orte wie Leingarten, Legelshurst, Lahr, Würtingen, Dußlingen oder Heiligenbronn angegeben.

So wurde zum Beispiel die höchste Prüfung am Samstag von Marc Poppel aus Bisingen im Zollernalbkreis gewonnen, den zweiten und dritten Platz sicherte sich Frank Plock aus Borken im Münsterland. Es war eine Punktespringprüfung der Klasse S* mit Joker. Die mittelbadische Region war aber ebenfalls gut vertreten. So siegte Ralf Hönig vom Reitclub Baden-Baden mit "Felicitas" in einer Springprüfung der Klasse S*, wurde in der Klasse M** mit "Ronja" Dritter und belegte in einem L-Springen mit "Cicolotino" den fünften sowie mit "Lake Placid" den sechsten Platz.

In einer weiteren L-Prüfung ritt Eva Maria Leyerle vom Reit- und Fahrverein Rheinstetten auf den ersten Platz, den dritten und vierten belegten zwei Aktive vom Reitclub Baden-Baden: Verena Weißinger auf "Aljouretto" und Kerstin Hurrle auf "Calabar". Weißinger wurde außerdem mit "Carlotta Keks" Zweite in einem A**-Springen. Marcel Hasche vom Reitsportzentrum "Rhein-Aue" in Durmersheim gewann mit "Quintaro" zwei Springprüfungen der Klasse A**. In denselben Wettbewerben errang Katja Kolbe vom Reitverein Ötigheim auf "Chili Jumper" zweimal den dritten Platz, ihre Vereinskameradin Maria Kühn wurde mit "Antonella" einmal Vierte und einmal Fünfte und holte sich mit dem selben Pferd außerdem in einem Springen der Klasse A* den zweiten Platz.

Clarissa Schwär vom Reit- und Fahrverein St. Leonhard Bühl war mit "Dodo" Gewinnerin einer Springpferdeprüfung, bei der die Veranlagung des Tiers das Hauptkriterium ist, in der Klasse L, Zweite in einer weiteren L-Prüfung und außerdem Vierte in einer Pferdeprüfung der Klasse M*. Schwär konnte außerdem in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** mit "Cosmo" einen dritten und mit "Landmann" einen fünften Platz verbuchen.

Ralf Hönig vom Reitclub Baden-Baden sicherte sich mit "Sullivan" den vierten Platz einer Springpferdeprüfung der Klasse L. Über die Wettbewerbe am gestrigen Sonntag und den Abschluss der Turnierveranstaltung im Herrschaftsfeld folgt ein weiterer Bericht.