Herbstwallfahrt mit hohem Gast aus Freiburg Von Helmut Heck Durmersheim - Annähernd 600 Katholiken trafen sich gestern an einer Wegkreuzung, die geografisch schon zu Römerzeiten von Bedeutung war und spätestens im 13. Jahrhundert durch den Bau einer Kirche durch Markgraf Rudolf und seine Gemahlin Kunigunde ein Ort wurde, an dem die Menschen auch Orientierung im Glauben fanden. So etwa wurde bei der traditionsreichen Herbstwallfahrt Maria Bickesheim von Erzbischof Stephan Burger beschrieben, der aus Freiburg angereist war, um den Festgottesdienst zu zelebrieren. Für den hohen Gast aus Freiburg und die vielen Teilnehmer, die sein Besuch anzog, wurde die Messe ausnahmsweise noch einmal statt im Klostergarten auf dem Bickesheimer Platz gehalten. Obiges Bild aufnehmend und anlässlich des Festtags "Mariä Geburt" stellte Burger seine Predigt unter den Titel "Maria an der Wegkreuzung", um die Gottesmutter als diejenige zu ehren, "die uns den Weg zeigt", die bei wichtigen Entscheidungen die Richtung weise. In diesem Sinne sei auch ihre Rolle als Mutter Jesu zu verstehen, als eine Frau, die sich "ganz und gar in den Dienst des Messias" gestellt habe, damit diesen als Retter "in die Welt hineinzutragen". Von diesem Gedanken aus war es nicht weit zu den weltpolitischen Krisen unserer Tage. Um in diesen Wirrnissen Halt zu finden, riet der Erzbischof, es wie Maria und Josef zu halten, im festen Glauben an Gott das Leben in seine Hand zu legen. Dies heiße auch, "ja zum Mitmenschen" zu sagen, "egal woher er kommt und was er ist". Burger rief die Wallfahrer dazu auf, in ihren Gemeinden ein Klima zu schaffen, das es gerade jungen Menschen leicht mache, sich zu Jesus Christus zu bekennen. Er verband damit die Hoffnung, den Priestermangel mildern zu können, der letztlich "nur den Mangel an Gläubigen" widerspiegele. Dem Hang, den guten alten Zeiten nachzutrauern, erteilte Burger eine Absage, denn diese habe es nie gegeben. Umso offensiver plädierte er dafür, sich als katholische Kirche den heutigen Herausforderungen zu stellen. So nutzte er die Predigt, um klarzumachen, dass die "Ehe für alle" ein Weg sei, den die Kirche nicht mitgehen könne. Die Ehe sei als Gemeinschaft von Mann und Frau "die natürliche Grundlage unseres Lebens". Sie bildeten die "soliden Grundbausteine" der Gesellschaft, machte der Bischof seine Haltung deutlich und berief sich auch in dieser Frage auf Maria. Ihrer Geburt durch die Verbindung von Joachim und Anna verdanke die Christenheit bis heute Freude und Hoffnung. Den von einem Ensemble des Musikvereins 1868 umrahmten Gottesdienst zelebrierte Burger gemeinsam mit Wallfahrtsrektor Volker Ochs, den Priesterkollegen Markus Chamier (Durmersheim/Au am Rhein), Klaus Dörner (Bietigheim), zwei weiteren Geistlichen und Diakon Adolf Heck. Bei einem Reigen von Grußworten, der dem Gottesdienst folgte, dankte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Anita Rinderle Burger für seine Worte: "So mutig, wie Sie heute gepredigt haben, wünschen wir es uns von einem Bischof." Als Sprecher der politischen Gemeinde betonte Bürgermeister-Stellvertreter Werner Hermann die Bedeutung der Bickesheimer Wallfahrt als Element der Heimat. Der Würmersheimer Ortsvorsteher Helmut Schorpp sprach ebenfalls ein Grußwort. Eine kleine Ehrung gab es obendrein für Gusti Hökel aus Pforzheim, die seit 70 Jahren zur Herbstwallfahrt kommt und früher dafür Busreisen organisierte. Seine Heimreise durfte Erzbischof Burger mit zahlreichen Geschenken antreten. Bickesheimer Klosterwein war darunter, Bietigheimer Büchsen- respektive "Bicksewurst" und aus Au am Rhein Original Auer Streffer, deren Farbe als wohlüberlegtes Richtungszeichen für den weiteren Weg des Freiburger Oberhirten in der Kirchenlandschaft ausgegeben wurde. Die Pantoffeln waren kardinalrot.

